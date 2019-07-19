Medipol Başakşehir'in Avusturya kampı

Medipol Başakşehir
, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya
'da gerçekleştirdiği sabah antrenmanıyla sürdürdü. Salzburg
şehrindeki kampın 12. gününde teknik direktör Okan Buruk
yönetimindeki sabah idmanı oldukça neşeli geçti.
Takımın Brezilyalı oyuncuları Robinho
ve Marcio Mossoro
, neşeli hareketleri ve şakalarıyla idmanı eğlenceli bir hale getirdi.
Isınma hareketleriyle başlayan idman, koordinasyon ve kuvvet çalışması ile devam etti. Antrenman, koşuyla sona erdi.
Tedavileri sona eren Demba Ba
ve Fredrik Gulbrandsen takımla çalışırken, Alexandru Epureanu
ise fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalıştı. Afrika
Uluslar Kupası'nda Gana
forması giyen ve izinli olan Joseph Attamah
, idmanda yer almadı.
Turuncu-lacivertli takım, yeni sezon hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürecek.