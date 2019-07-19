Son Dakika Haberleri: Medipol Başakşehir'in Avusturya kampı
Son Dakika Güncel Haber

Medipol Başakşehir'in Avusturya kampı

14 dakika önce

Medipol Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da gerçekleştirdiği sabah antrenmanıyla sürdürdü.

Medipol Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da gerçekleştirdiği sabah antrenmanıyla sürdürdü.
Salzburg şehrindeki kampın 12. gününde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki sabah idmanı oldukça neşeli geçti.
Takımın Brezilyalı oyuncuları Robinho ve Marcio Mossoro, neşeli hareketleri ve şakalarıyla idmanı eğlenceli bir hale getirdi.
Isınma hareketleriyle başlayan idman, koordinasyon ve kuvvet çalışması ile devam etti. Antrenman, koşuyla sona erdi.
Tedavileri sona eren Demba Ba ve Fredrik Gulbrandsen takımla çalışırken, Alexandru Epureanu ise fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.
Afrika Uluslar Kupası'nda Gana forması giyen ve izinli olan Joseph Attamah, idmanda yer almadı.
Turuncu-lacivertli takım, yeni sezon hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürecek.
Medipol Başakşehir'in Avusturya kampı
Başakşehir, Avusturya, Salzburg, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 02:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika! Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini açıkladı Oyuncu Hakan Meriçliler ve Ali Erkazan arasındaki hakaret davasında karar HDP'den, Erbil saldırganın HDP'li vekilin ağabeyi çıkmasına ilişkin açıklama Düzce'deki selde kaybolan bir kişinin cesedi denizde bulundu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.7.2019 14:52:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Medipol Başakşehir'in Avusturya kampı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]