Medipol Başakşehir'in Avusturya kampı

Medipol Başakşehir
, Avusturya
kampındaki son antrenmanını gerçekleştirdi. Salzburg
şehrindeki kampın 12. gününde teknik direktör Okan Buruk
yönetimindeki akşam idmanı ısınma hareketleri ile başladı.
Pas çalışması ile devam eden antrenmanda futbolcular daha sonra 3 gruba ayrıldı. İki grup yarım sahada çift kale maç yaparken, bir grup futbolcu da şut çalışması yaptı.
Tedavisi süren Alexandru Epureanu
fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalıştı. Afrika
Uluslar Kupası'nda Gana
forması giyen ve izinli olan Joseph Attamah
, idmanda yer almadı.
Son hazırlık maçı yarın
Medipol Başakşehir, Avusturya kampındaki dördüncü ve son hazırlık maçında yarın TSİ 16.00'da Almanya
temsilcisi Fortuna Düsseldorf
ile karşılaşacak. İstanbul
ekibi, ilk hazırlık maçında Avusturya takımı USK Anif'i 4-1 yenerken, ikinci hazırlık maçında Hollanda
ekibi Ajax
'a 2-1, son hazırlık karşılaşmasında da Borussia Mönchengladbach
'a 5-1 mağlup olmuştu.
Turuncu-lacivertli ekip, Fortuna Düsseldorf karşılaşmasının ardından Türkiye
'ye dönecek.