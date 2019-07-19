Son Dakika Haberleri: Medipol Başakşehir'in Avusturya kampı
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Medipol Başakşehir'in Avusturya kampı

1 saat önce

Medipol Başakşehir, Avusturya kampındaki son antrenmanını gerçekleştirdi.

Medipol Başakşehir, Avusturya kampındaki son antrenmanını gerçekleştirdi.
Salzburg şehrindeki kampın 12. gününde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki akşam idmanı ısınma hareketleri ile başladı.
Pas çalışması ile devam eden antrenmanda futbolcular daha sonra 3 gruba ayrıldı. İki grup yarım sahada çift kale maç yaparken, bir grup futbolcu da şut çalışması yaptı.
Tedavisi süren Alexandru Epureanu fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.
Afrika Uluslar Kupası'nda Gana forması giyen ve izinli olan Joseph Attamah, idmanda yer almadı.
Son hazırlık maçı yarın
Medipol Başakşehir, Avusturya kampındaki dördüncü ve son hazırlık maçında yarın TSİ 16.00'da Almanya temsilcisi Fortuna Düsseldorf ile karşılaşacak.
İstanbul ekibi, ilk hazırlık maçında Avusturya takımı USK Anif'i 4-1 yenerken, ikinci hazırlık maçında Hollanda ekibi Ajax'a 2-1, son hazırlık karşılaşmasında da Borussia Mönchengladbach'a 5-1 mağlup olmuştu.
Turuncu-lacivertli ekip, Fortuna Düsseldorf karşılaşmasının ardından Türkiye'ye dönecek.
Medipol Başakşehir'in Avusturya kampı
Başakşehir, Avusturya, Salzburg, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 08:27 Kaynak: AA
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