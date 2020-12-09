Medipol Başakşehir'in, dün 4. hakemin yardımcı antrenör Webo'ya ırkçı söylemde bulunması nedeniyle sahadan çekildiği PSG maçı, kaldığı yerden başladı.
09.12.2020 20:55
Medipol Başakşehir'in, dün 4. hakemin yardımcı antrenör Webo'ya ırkçı söylemde bulunması nedeniyle sahadan çekildiği PSG maçı, kaldığı yerden başladı.
Medipol Başakşehir'in, dün 4. hakemin yardımcı antrenör Webo'ya ırkçı söylemde bulunması nedeniyle sahadan çekildiği PSG maçı, kaldığı yerden başladı.
Başakşehir, PSG, Spor, Son Dakika
- Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Medipol Başakşehir'in, dün 4. hakemin yardımcı antrenör Webo'ya ırkçı söylemde bulunması nedeniyle sahadan çekildiği PSG maçı, kaldığı yerden başladı. - Son Dakika Spor
Son Dakika Fahrettin Koca'dan ''Yeni tedbirler gelecek mi?'' sorusuna yanıt: Yılbaşı gecesi zaten kısıtlamaya tabi Gümüşhanespor Kulüp Başkanı Vahit Olgun, silahlı saldırıya uğradı Son Dakika! Bakan Koca, aşıyla ilgili yol haritasını anlattı: 14-20 gün arayla iki doz olarak uygulanacak Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Pozitif vaka sayımız 1,5 milyonu aştı Son Dakika: İbrahim Kalın'dan AB'nin yaptırım taslak metnine sert tepki! Liderlere çağrı yaptı Metropoll'den dikkat çeken ekonomi anketi! Çoğunluk umutsuz olmasına rağmen çıkış yolunu Erdoğan'da buluyor Onur Büyüktopçu, hakkında yorum yaptığı kadın yarışmacıyla davalık oldu Yok böyle sorumsuzluk! Koronavirüsten ölen babası için mevlit okuttu