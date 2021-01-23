Medipol Başakşehir'in galibiyet özlemi üç maça çıktı - Son Dakika

Medipol Başakşehir'in galibiyet özlemi üç maça çıktı

23.01.2021 21:15
Medipol Başakşehir'in galibiyet özlemi üç maça çıktı, System.String[]

Süper Lig'in 21. haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kalan Medipol Başakşehir ligde üst üste üçüncü puan kaybını yaşadı.

Süper Lig'in 21. haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kalan Medipol Başakşehir ligde üst üste üçüncü puan kaybını yaşadı.

Çaykur Rizespor'un 49. dakikada penaltıdan Samudio ile bulduğu gole ev sahibi ekip 64. dakikada Mehmet Topal ile karşılık verdi.

Sahasında Demir Grup Sivasspor ile berabere kalan, bir önceki maçında da deplasmanda Hes Kablo Kayserispor'a 2-0 yenilen turuncu-lacivertli ekip, son 3 maçında 7 puan kaybetti.

Bu sezon 6. beraberliğini alan Medipol Başakşehir puanını 24'e, 7. kez berabere kalan Çaykur Rizespor ise puanını 25'e yükseltti.

Rafael ilk yarıda sakatlandı

Medipol Başakşehir'in Brezilyalı sağ beki Rafael, mücadelenin 35. dakikasında sakatlandı ve oyuna devam edemedi.

Teknik direktör Okan Buruk, Rafael'in yerine genç futbolcu Muhammed Emin Sarıkaya'yı sahaya sürdü. Muhammed, turuncu-lacivertli takımla Süper Lig'deki ilk maçına çıktı.

Junior Fernandes locada takip etti

Medipol Başakşehir'in transferini bugün açıkladığı Şilili oyuncu Junior Fernandes karşılaşmayı locadan takip etti.

Turuncu-lacivertli ekipte sakatlığı bulunan Edin Visca da mücadeleyi locadan takip eden bir başka isim oldu.

Abdullah Durak cezalı duruma düştü

Medipol Başakşehir maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunan Çaykur Rizesporlu Abdullah Durak, bu karşılaşmada da gördüğü sarı kartla bu sezonki dördüncü sarı kartını gördü ve cezalı duruma düştü.

Abdullah Durak, takımının gelecek hafta Fenerbahçe ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.

Spor Toto Süper Lig, Abdullah Durak, Başakşehir, Rizespor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Medipol Başakşehir'in galibiyet özlemi üç maça çıktı - Son Dakika Spor


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