Son Dakika Haberleri: Medipol Başakşehir'in galibiyet serisi sona erdi

Medipol Başakşehir'in galibiyet serisi sona erdi

56 dakika önce

Medipol Başakşehir, sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 1-1 berabere kaldı ve ligin ikinci yarısındaki ilk puan kaybını yaşadı.

Medipol Başakşehir'in galibiyet serisi sona erdi, System.String[]
Medipol Başakşehir, sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 1-1 berabere kaldı ve ligin ikinci yarısındaki ilk puan kaybını yaşadı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 06:50 

Erzurumspor Kulübü, Başakşehir, Ekonomi
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