Medipol Başakşehir'in galibiyet serisi sona erdi
56 dakika önce
Medipol Başakşehir, sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 1-1 berabere kaldı ve ligin ikinci yarısındaki ilk puan kaybını yaşadı.
Medipol Başakşehir
, sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor
ile 1-1 berabere kaldı ve ligin ikinci yarısındaki ilk puan kaybını yaşadı.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 06:50
Medipol Başakşehir, BB Erzurumspor ile 1-1 Berabere Kaldı
1 Mayıs'tan İtibaren Venedik'e Giriş Yapan Turistlerden, Ayakbastı Parası Alınacak
Manisalı Kadınların Dokuduğu Halılar, ABD Başta Olmak Üzere 30 Ülkeye İhraç Ediliyor
Sigarayı Bıraktı, 170 Kedinin Karnı Doydu