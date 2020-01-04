Medipol Başakşehir'in hazırlık maçı programı - Son Dakika
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Medipol Başakşehir'in hazırlık maçı programı

6 saat önce

Medipol Başakşehir, Süper Lig'de sezonun ikinci yarısının hazırlıklarına yarın başlayacak.

Medipol Başakşehir'in hazırlık maçı programı, System.String[]

Medipol Başakşehir, Süper Lig'de sezonun ikinci yarısının hazırlıklarına yarın başlayacak.


Süper Lig'de son maçını 28 Aralık'ta oynayan turuncu-lacivertli takımda 7 günlük izin yarın sona erecek.


Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'ne yarın gidecek Medipol Başakşehir, 13 Ocak'a kadar Maxx Royal'de çalışacak.


İlk hazırlık maçını 9 Ocak Perşembe günü saat 17.00'de Hollanda ekibi Fortuna Sittard ile oynayacak Medipol Başakşehir, ikinci hazırlık karşılaşmasında ise 11


Ocak Cumartesi günü saat 17.00'de İsviçre temsilcisi Young Boys ile karşı karşıya gelecek.


Turuncu-lacivertliler, Süper Lig'deki ilk maçını ise 18 Ocak'ta BtcTurk Yeni Malatyaspor ile yapacak.


Başakşehir, Antalya, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 12:19 
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