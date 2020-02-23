Medipol Başakşehir'in hedefi liderlik - Son Dakika
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Medipol Başakşehir'in hedefi liderlik

6 saat önce

Süper Lig'in 23. haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile Medipol Başakşehir karşı karşıya gelecek.

Medipol Başakşehir'in hedefi liderlik, System.String[]

Süper Lig'in 23. haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile Medipol Başakşehir karşı karşıya gelecek. Çaykur Didi Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Turuncu-lacivertli takım, bu mücadeleyi kazanması halinde haftayı 46 puanla lider kapatacak. Son iki maçını kaybeden Çaykur Rizespor'un ise 24 puanı bulunuyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadeleyi Medipol Başakşehir, 5-0 kazanmıştı.


- Crivelli cezalı


Medipol Başakşehir'de kart cezalısı Enzo Crivelli, Çaykur Rizespor karşısında forma giyemeyecek. Turuncu-lacivertli ekipte, tedavisi süren Robinho'nun da forma giymesi beklenmiyor.

Çaykur Rizespor, Başakşehir, Çaykur, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 12:38 
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