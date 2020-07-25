Medipol Başakşehir'in kalecisi Mert Günok: "Şampiyonluğa ambargo koyabileceğimiz yıllar var" (1) - Son Dakika

Medipol Başakşehir'in kalecisi Mert Günok: "Şampiyonluğa ambargo koyabileceğimiz yıllar var" (1)

Şampiyon Medipol Başakşehir'in milli kalecisi Mert Günok, turuncu-lacivertli ekibin önümüzdeki yıllarda Süper Lig'de şampiyonluklara ambargo koyabileceğini söyledi.

Şampiyon Medipol Başakşehir'in milli kalecisi Mert Günok, turuncu-lacivertli ekibin önümüzdeki yıllarda Süper Lig'de şampiyonluklara ambargo koyabileceğini söyledi.

Mert Günok, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Türkiye Ligi'nde altıncı farklı, kulüp tarihinde ilk şampiyonluğunu alan takımın kalesinde olduğum için çok mutluyum. Çünkü bu tarih boyunca konuşulacak. İnşallah pandemi dönemi bittiğinde, insanlar geriye dönüp baktığında hep bu şampiyonluğu hatırlayacak. İlerisi için ise şöyle bir düşüncem var. Biz ilk şampiyonluğumuzu, aldık evet bunun sevincini, gururunu yaşayacağız ama önümüzde daha fazla şampiyon olabileceğimiz seneler var. Bu takım bu şekilde devam ettiği sürece şampiyonluğun her zaman adayı olacaktır. Önümüzdeki sene de şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olacağız. Kulüp bu anlamda güzel adımlar atıyor. Şimdiden seneyi çok fazla konuşmak istemiyorum, şampiyonluğu ve UEFA Kupası'nı düşünüyoruz ama önümüzde şampiyonluğa senelerce ambargo koyabileceğimiz yıllar var. " ifadelerini kullandı.

Medipol Başakşehir'in file bekçisi, üst üste şampiyonluklar kazanabileceklerinin altını çizerek, "Kulüp çok profesyonel yönetiliyor. Her şey yerli yerinde. Çok karakterli oyuncular var, bu bir takım için çok önemli. Yaşlı bir takımız ama çok disiplinli ve çalışmayı seven bir gruba sahibiz. Bu sene sonradan gelen Martin Skrtel benim gördüğüm en profesyonel oyunculardan biri. Yaşına rağmen onun her gün nasıl çalıştığını görüyorum. Clichy de öyle. İnanılmaz çalışıyor. Yabancı ve Türk oyuncularımız çok disiplinli. Bu çalışma disiplini başarıyı getiriyor. Önümüzdeki senelere damga vurabilecek isimler var. Seneye bir şampiyonluk daha gelebilir." şeklinde konuştu.

Medipol Başakşehir'in kalesini iki yıldır koruduğunu hatırlatan Mert Günok, "Benim için çok anlamlı bir şampiyonluk çünkü kulübün ilk şampiyonluğu. Kulübün ilk şampiyonluğunda, oynadığım bir takımda şampiyonluk kazanmak ayrı bir mutluluk. Çok emek var. Geçen sene ve ondan önceki senelerde hep şampiyonluğu kovalayan ama bir türlü ulaşamayan bir takım vardı ama en sonunda bu hedefimize ulaştık. Bu sene farklıydı, pandemiden dolayı bir ara verildi. Şimdi sezon bitmiş olmasına rağmen bizim için UEFA'da devam edecek. Daha önce Fenerbahçe'de iki şampiyonluğum var ama şu anki şampiyonluğu tam anlamıyla yaşayamıyoruz çünkü sezon bizim için devam ediyor. Tatil moduna girmedik ama mutluyuz. Kulüp içerisinde farklı bir hava oluştu, yolumuza devam ettiğimiz için kendimizi çok rahat bırakamıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Şampiyonluk stresiyle kas ağrılarım ortaya çıktı"

Mert, Hes Kablo Kayserispor'a karşı şampiyonluk maçında yaşadıklarını ise şöyle anlattı:

"Yenmemiz gerekiyordu ki hiç kimseye bağlı olmadan doğrudan şampiyonluğumuzu kutlayabilecektik. Maçı da galip gelerek bitirdik. Elektrik kesintisinden dolayı, Trabzonspor'un yenildiği haberini saha içerisindekiler arasında sanırım ilk ben aldım. Çünkü ben de sürekli ısınan oyunculara soruyordum, onlar da kameraman arkadaşların telefonundan takip ediyordu. Maçın bittiğini söyleyince ben ilk olarak Martin Skrtel'e maç bitmiş diye söyledim. O da önce anlamadı. O sırada tribünde olan yöneticilerimiz sevinmeye başlayınca, saha içindekiler ne oluyor diye onlara baktı. Çünkü diğer maçın bittiğini anlamadılar. Daha sonra ben söyledim. Benim için güzel bir andı. O haberi ilk aldığımda duygusal bir an yaşadım. O sırada maç devam ettiği için kendi kendime yaşamak zorunda kaldım, maçtan sonra da hep birlikte sevindik."

Mert Günok, şampiyonluk kutlamasında ağlayan isimler olduğunun hatırlatılması üzerine ise, "Tabii sonuçta ben bunu sezon boyunca düşünüyordum. Şampiyon olunca nasıl hissederim diye. Benim de içimde öyle bir duygusal an olacak diye düşündüm. Hatta şampiyonluk stresiyle Kayserispor maçından önce iki gün evde bütün kas ağrılarım ortaya çıktı Son maçın stresi ayrı, bir hafta önce bitirebilecekken bitirememenin de psikolojik etkisi vardı ama maça iyi başladık. Maçın ilerleyen dakikalarında takımın gidişatını görünce kazanacağımızdan yüzde yüz emindim. Trabzonspor maçı ne olursa olsun biz yenerek bitirdiğimiz için ayrıca mutluyuz." ifadelerini kullandı.

"Hocamız bu sene bize bir farklılık getirdi"

Milli file bekçisi, "Medipol Başakşehir geçtiğimiz yıllarda şampiyonluğu son haftalarda kaçıran taraf olmuştu. Bu sene değişen ne oldu?" sorusunu şöyle yanıtladı:

"Birçok etken olabilir. Sonuçta oturmuş bir takımımız, uzun süre beraber oynayan bir defans kurgusu vardı. Hocamız bu sene bize bir farklılık getirdi. Daha çok hücuma giden, daha fazla golü kovalayan, teknik olarak bir şeyler söylemek gerekirse, top kenara indiği zaman ceza sahasında daha çok oyuncu ile bulunan, sürekli golü arayan bir takım görüntüsündeydik. Nitekim bu sene geçen senelere oranla daha fazla gol attık. Yediğimiz gol sayısı artmasına rağmen yine en az gol yiyen takım olarak ligi bitireceğiz büyük ihtimalle. Bu hem ben hem de defans kurgusu adına iyi. Yediğimiz 31 golün 7'si iki maçta oldu. Konya maçında 4, Malatya maçında 3 gol yedik. İki maçta 7, kalan maçlarda 24 golle bitirdik. Bu sene hem savunmada hem de hücum da iyiydik, daha ekstra işler yaptık. Özellikle kişisel bazda bir kişiye değinmek istiyorum. Demba Ba'nın bu sene özellikle ikinci yarı ağırlığını koyması, liderlik yapması çok büyük güç getirdi. Pandemi döneminde babasını kaybettikten sonra takım içerisinde kalması çok başkaydı. Normalde babasının cenazesine gidebilirdi. Gitmeyip bizimle beraber kalması ve şampiyonlukta büyük rol oynaması, onun bizim için ne kadar değerli ve karakterli bir oyuncu olduğunu gösteriyor. Ona buradan bir kez daha teşekkür ediyoruz. Tabii ki tüm oyuncular emek verdi. Bu sene üç oyuncu 10'lu gollere ulaştı, bu farklılık oluşturdu. Kritik maçlarda son dakikalarda aldığımız puanlar da var, bir Rize maçı vardı... Son dakikalarda kazandığımız maçlar da bize şampiyonluğu getirdi."

Deneyimli file bekçisi, "Konyaspor karşısında 3-0 geriye düşünce 'Yine şampiyonluk kaçıyor mu?' diye düşündünüz mü?" sorusunu, "Açıkçası Trabzonspor'un da maçını kaybettiğini öğrenince o korku hiç olmadı. Çünkü biz nasıl bir psikolojideysek onlar daha ağır psikolojiye girdi. Çünkü geriden gelen onlardı. Şampiyonluğa oynayan iki takımın da aynı gün kaybetmesi bizim avantajımıza oldu. En mutlu olduğumuz mağlubiyet diyebilirim." şeklinde yanıtladı.

Transfer haberlerine yanıt

Mert Günok, hakkında çıkan transfer haberleriyle ilgili olarak ise şöyle konuştu:

"Şu anda kafamda öyle bir düşünce yok. Teklif geliyor mu açıkçası onu da bilmiyorum, çünkü bu benden bağımsız bir konu. Geçen sene sözleşmemi uzattım. Burada şampiyonluğu yaşadım, seneye inşallah Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağız. Şampiyonlar Ligi'nde oynamak her futbolcunun hayalidir. Daha önce sadece Fenerbahçe'de Şampiyonlar Ligi ön elemesinde oynadığım bir maç vardı ama grup maçlarında hiç oynamadım. Bu sene inşallah grup maçlarıyla Şampiyonlar Ligi'ne başlayacağız. Devam eden bir sözleşmem var, burada mutluyum. Daha önceki röportajımda Avrupa'da oynama hayalimden bahsediyordum ama bu aşamada pandemiden dolayı kolay olabileceğini zannetmiyorum."

"Seyircisiz oynamak bizim için avantaj oldu"

Pandemi sürecinden sonra seyircisiz maçlar oynamanın kendileri için avantaj olduğunu dile getiren Mert, şu ifadeleri kullandı:

"Bunu inkar etmemek gerek. Seyircisiz oynamak bizim için avantaj oldu. Tabii ki şu da var, geçen sene taraftarlarla oynuyorduk, 8 puan öndeydik, kendi kendimize şampiyonluğu verdik gibi oldu. Ondan önceki sene de şampiyonluğa oynadık. Bu sene de farklı bir şey yoktu, 3 senedir son haftalarda şampiyonluğu kaybettik. Bu sene galip geldiğimiz maçlarda deplasmandaki taraftarların olmaması mesela Ankaragücü'nü 2-1 yendiğimiz maçta geriye düştüğümüzde, bildiğimiz Ankaragücü taraftarının statta olması bize dezavantaj oluşturabilirdi. Bunun yanında şu da var, Mönchengladbach maçında 1-0 geriden gelip 2-1 kazandık, orada o muhteşem taraftar grubunun önünde son dakikada golü atarak turu atladık. Biz taraftar olsa da olmasa da iyi oynayan bir takımız. Belki şampiyonluğa oynadığımız rakiplerimiz için seyircisiz oynamanın dezavantajı daha fazla oldu. İçeride kötü oynadığı maçları taraftar desteğini arkalarına alarak çevirebilen takımlarımız vardı. Galatasaray, Trabzonspor gibi... bu sene onların dezavantajına oldu, bu bizim için bir avantaj oldu diyebiliriz."

Mert son olarak, yarın gerçekleştirilecek şampiyonluk kutlaması için sahaya çıkacağı şarkıyı ise henüz seçmediğini söyledi.

Medipol Başakşehir'in kalecisi Mert Günok: Şampiyonluğa ambargo koyabileceğimiz yıllar var (1)

Başakşehir, Mert Günok, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2020 12:25

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Medipol Başakşehir'in kalecisi Mert Günok: 'Şampiyonluğa ambargo koyabileceğimiz yıllar var' (1) - Son Dakika
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