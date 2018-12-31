Son Dakika Haberleri: Medipol Başakşehir'in Kamp Programı Belli Oldu

Medipol Başakşehir'in Kamp Programı Belli Oldu

11 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'in lideri Medipol Başakşehir, sezonun ikinci yarı hazırlıklarına 2 Ocak Çarşamba günü başlayacak.

Medipol Başakşehir'in Kamp Programı Belli Oldu, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in lideri Medipol Başakşehir, sezonun ikinci yarı hazırlıklarına 2 Ocak Çarşamba günü başlayacak.

Başakşehir Futbol Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre turuncu-lacivertliler, ikinci yarı hazırlıkları için 2 Ocak'ta İstanbul'daki tesislerinde toplanacak.

İstanbul'daki çalışmaların ardından 5 Ocak Cumartesi günü Antalya'ya gidecek Medipol Başakşehir, 15 Ocak Salı gününe kadar burada kamp yapacak.

Turuncu-lacivertli takım, Antalya kampında iki de hazırlık maçı oynayacak. 9 Ocak Çarşamba günü Arnavutluk temsilcisi Kukesi ile karşılaşacak Medipol Başakşehir, 11 Ocak Cuma günü ise Hollanda'nın ADO Den Haag ekibine karşı mücadele verecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 10:40 Kaynak: AA

Çarşamba İlçesi, Başakşehir, Spor
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