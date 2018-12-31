Medipol Başakşehir'in Kamp Programı Belli Oldu

Spor Toto Süper Lig'in lideri Medipol Başakşehir, sezonun ikinci yarı hazırlıklarına 2 Ocak Çarşamba günü başlayacak.

Spor Toto Süper Lig'in lideri Medipol Başakşehir, sezonun ikinci yarı hazırlıklarına 2 Ocak Çarşamba günü başlayacak.



Başakşehir Futbol Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre turuncu-lacivertliler, ikinci yarı hazırlıkları için 2 Ocak'ta İstanbul'daki tesislerinde toplanacak.



İstanbul'daki çalışmaların ardından 5 Ocak Cumartesi günü Antalya'ya gidecek Medipol Başakşehir, 15 Ocak Salı gününe kadar burada kamp yapacak.



Turuncu-lacivertli takım, Antalya kampında iki de hazırlık maçı oynayacak. 9 Ocak Çarşamba günü Arnavutluk temsilcisi Kukesi ile karşılaşacak Medipol Başakşehir, 11 Ocak Cuma günü ise Hollanda'nın ADO Den Haag ekibine karşı mücadele verecek.

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