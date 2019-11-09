Son Dakika Haberleri: Medipol Başakşehir'in konuğu Ankaragücü
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Medipol Başakşehir'in konuğu Ankaragücü

7 saat önce

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 11. haftasında yarın MKE Ankaragücü ile sahasında karşılaşacak.

Medipol Başakşehir'in konuğu Ankaragücü, System.String[]

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 11. haftasında yarın MKE Ankaragücü ile sahasında karşılaşacak.

Lige kötü bir başlangıç yapan ancak son 8 haftada mağlubiyet yüzü görmeyen turuncu-lacivertliler, haftaya 16 puanla girdi.

Son 4 maçını kazanamayan MKE Ankaragücü ise 9 puanla düşme hattında yer alıyor.

Medipol Başakşehir ile MKE Ankaragücü arasında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Bu karşılaşma öncesinde turuncu-lacivertli ekipte, İrfan Can Kahveci ve Danijel Aleksic'in sakatlıkları sürüyor.

MKE Ankaragücü, Başakşehir, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 10:24 Kaynak: AA
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