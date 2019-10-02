Son Dakika Haberleri: Medipol Başakşehir'in konuğu Borussia Mönchengladbach
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Medipol Başakşehir'in konuğu Borussia Mönchengladbach

46 dakika önce

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu ikinci maçında yarın Almanya'nın Borussia Mönchengladbach ekibiyle karşılaşacak.

Medipol Başakşehir'in konuğu Borussia Mönchengladbach, System.String[]

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu ikinci maçında yarın Almanya'nın Borussia Mönchengladbach ekibiyle karşılaşacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak ve saat 19.55'te başlayacak karşılaşmayı İngiliz hakem Stuart Attwell yönetecek.

Stuart Attwell'in yardımcılıklarını Constantine Hatzidakis ve Daniel Richard Cook üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Andrew Madley olacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde Yunanistan'ın Olympiakos takımına her iki maçta da yenilerek yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden Medipol Başakşehir, grubundaki ilk maçında deplasmanda İtalya'nın Roma takımına 4-0 yenildi.

Avrupa'da 22. maç

Medipol Başakşehir, Borussia Mönchengladbach mücadelesiyle Avrupa kupalarındaki 22. maçına çıkacak.

Turuncu-lacivertliler, geride kalan 21 karşılaşmada 3 galibiyet, 7 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşadı.

Okan Buruk ilk peşinde

Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Okan Buruk, Borussia Mönchengladbach mücadelesiyle Avrupa'daki 4. sınavını verecek.

Turuncu-lacivertli takımın başında daha önce Olympiakos ve Roma'ya karşı çıktığı 3 maçta da yenilgi yaşayan Buruk, Borussia Mönchengladbach karşısında ilk galibiyetini arayacak.

Medipol Başakşehir tam kadro

Medipol Başakşehir, Borussia Mönchengladbach karşısına tam kadro çıkacak.

Turuncu-lacivertlilerde, isimleri UEFA listesine bildirilmeyen Gökhan İnler ve Kerim Frei dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

Borussia Mönchengladbach, Başakşehir, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 09:30 Kaynak: AA
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