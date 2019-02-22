Son Dakika Haberleri: Medipol Başakşehir'in Konuğu Bursaspor

Medipol Başakşehir'in Konuğu Bursaspor

1 saat önce

Lider Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'de 23. hafta maçında yarın Bursaspor'u konuk edecek.

Medipol Başakşehir'in Konuğu Bursaspor, System.String[]
Lider Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'de 23. hafta maçında yarın Bursaspor'u konuk edecek.

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Halis Özkahya yönetecek.

Turuncu-lacivertli ekip, ligde geride kalan 22 maçta 48 puan topladı.

Ligde oynadığı son 8 maçı kazanamayan Bursaspor ise 24 puan ve averajla haftaya 14. sırada giriyor.

Clichy kadroda yok

Turuncu-lacivertli ekibin Fransız sol beki Gael Clichy'nin sakatlığı sürüyor.

Sol diz iç yan bağında ikinci derece esneme nedeniyle tedavisi devam eden Clichy, bu mücadelede de takımındaki yerini alamayacak.

Medipol Başakşehir'de sakatlığı nedeniyle geçtiğimiz haftaki Antalyaspor mücadelesinde forma giyemeyen Alexandru Epureanu'nun, Bursaspor mücadelesinde oynayıp oynamayacağı ise maç saatinde belli olacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 09:57 Kaynak: AA

Fatih Terim Stadı, Bursaspor, Başakşehir, Spor
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