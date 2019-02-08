Medipol Başakşehir'in Konuğu Büyükşehir Belediye Erzurumspor
3 dakika önce
Lider Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek.
Lider Medipol Başakşehir
, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor
'u konuk edecek.
3. İstanbul
Başakşehir Fatih Terim
Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Cüneyt Çakır
yönetecek.
Ligde geride kalan 20 maçta 44 puan toplayan turuncu-lacivertliler, ikinci yarının ilk üç maçını kazanmayı başardı.
Medipol Başakşehir, en yakın takipçisi Galatasaray
'ın 8 puan önünde zirvede yer alıyor.
Ligde oynadığı son 7 maçta kazanamayan Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise 17 puan ve averajla 17. sırada bulunuyor.
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 09:50 Kaynak: AA
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