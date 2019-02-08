Son Dakika Haberleri: Medipol Başakşehir'in Konuğu Büyükşehir Belediye Erzurumspor

Medipol Başakşehir'in Konuğu Büyükşehir Belediye Erzurumspor

3 dakika önce

Lider Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek.

Medipol Başakşehir'in Konuğu Büyükşehir Belediye Erzurumspor, System.String[]
Lider Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek.

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Ligde geride kalan 20 maçta 44 puan toplayan turuncu-lacivertliler, ikinci yarının ilk üç maçını kazanmayı başardı.

Medipol Başakşehir, en yakın takipçisi Galatasaray'ın 8 puan önünde zirvede yer alıyor.

Ligde oynadığı son 7 maçta kazanamayan Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise 17 puan ve averajla 17. sırada bulunuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 09:50 Kaynak: AA

İstanbul, Erzurumspor Kulübü, Başakşehir, Spor
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