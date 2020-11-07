Medipol Başakşehir'in konuğu Gençlerbirliği

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 8. haftasında yarın sahasında Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek.
Sezonun ilk dört maçında 1 puan toplayabilen turuncu-lacivertli ekip, son üç müsabakasını kazanarak 10 puana ulaştı.
Bu sezon yalnızca 1 galibiyeti bulunan Gençlerbirliği ise 5 puana sahip.
Medipol Başakşehir'de sakatlığı süren Junior Caiçara bu mücadelede forma giyemeyecek.
Turuncu-lacivertli ekipte tedavileri devam eden Enzo Crivelli ve Mahmut Tekdemir'in durumu ise maç günü netlik kazanacak.
- Kaynak: AA
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