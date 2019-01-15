Medipol Başakşehir'in Konuğu Hatayspor

Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında yarın Spor Toto 1. Lig ekibi Hatayspor'u konuk edecek.

Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında yarın Spor Toto 1. Lig ekibi Hatayspor'u konuk edecek.



3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 18.30'da başlayacak maçı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.



Ziraat Türkiye Kupası'na 5. turda dahil olan Medipol Başakşehir, Adana Demirspor'u eleyerek son 16 turuna yükseldi.



Hatayspor ise 3. turda Esenler Erokspor, 4. turda Fethiyespor ve 5. turda Gençlerbirliği'ni geçerek son 16 turuna çıktı.



Karşılaşmanın rövanşı 24 Ocak Perşembe günü Hatay'da oynanacak.

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