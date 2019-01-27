Son Dakika Haberleri: Medipol Başakşehir'in Konuğu Kasımpaşa

Medipol Başakşehir'in Konuğu Kasımpaşa

56 dakika önce

Lider Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig 19. hafta mücadelesinde yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek.

Medipol Başakşehir'in Konuğu Kasımpaşa, System.String[]
Lider Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig 19. hafta mücadelesinde yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek.

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Ligde geride kalan 18 maçta 38 puan toplayan turuncu-lacivertliler, ikinci yarının ilk haftasında deplasmanda Trabzonspor'u 4-2 yenmişti.

Medipol Başakşehir, dün deplasmanda Göztepe'yi mağlup eden Galatasaray'ın 3 puan önünde zirvede yer alıyor.

Ligin ikinci yarısına sahasındaki Çaykur Rizespor mağlubiyetiyle başlayan Kasımpaşa ise 29 puana sahip.

Medipol Başakşehir'de Kasımpaşa mücadelesi öncesinde sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 11:06 Kaynak: AA

İstanbul, Kasımpaşa, Başakşehir, Spor
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