Medipol Başakşehir'in Konuğu Kasımpaşa
56 dakika önce
Lider Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig 19. hafta mücadelesinde yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek.
Lider Medipol Başakşehir
, Spor Toto Süper Lig 19. hafta mücadelesinde yarın Kasımpaşa
'yı konuk edecek.
3. İstanbul
Başakşehir Fatih Terim
Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Mete Kalkavan
yönetecek.
Ligde geride kalan 18 maçta 38 puan toplayan turuncu-lacivertliler, ikinci yarının ilk haftasında deplasmanda Trabzonspor
'u 4-2 yenmişti.
Medipol Başakşehir, dün deplasmanda Göztepe'yi mağlup eden Galatasaray
'ın 3 puan önünde zirvede yer alıyor.
Ligin ikinci yarısına sahasındaki Çaykur Rizespor
mağlubiyetiyle başlayan Kasımpaşa ise 29 puana sahip.
Medipol Başakşehir'de Kasımpaşa mücadelesi öncesinde sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 11:06 Kaynak: AA
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