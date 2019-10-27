Son Dakika Haberleri: Medipol Başakşehir'in konuğu Trabzonspor
Son Dakika Spor Medipol Başakşehir'in konuğu Trabzonspor

Medipol Başakşehir'in konuğu Trabzonspor

11 dakika önce

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Medipol Başakşehir'in konuğu Trabzonspor, System.String[]

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetecek.


Son 6 maçını kaybetmeyen Medipol Başakşehir, geride kalan 8 haftada 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile 14 puan toplarken, konuk Trabzonspor'un ise 15 puanı bulunuyor.


Turuncu-lacivertli ekipte, omzundaki sakatlığı süren Danijel Aleksic bu mücadelede de forma giyemeyecek.


Fatih Terim Stadı, Trabzonspor, Başakşehir, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 10:39 
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