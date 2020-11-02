Manchester United maçını İtalyan hakem Massa yönetecek

Başakşehir'in, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda 4 Kasım Çarşamba günü sahasında İngiltere'nin Manchester United ekibi ile oynayacağı maçı İtalyan hakem Davide Massa yönetecek.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.55'te başlayacak maçta düdük çalacak Massa'nın yardımcılıklarını aynı ülkeden Filippo Meli ile Stefano Alassio yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Gianpaolo Calvarese olacak.