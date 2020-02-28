Medipol Başakşehir'in rakibi Kopenhag'ı tanıyalım

Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda rakibi Kopenhag, son 32 turunda Celtic'i eleyerek bir üst tura kaldı. Danimarka ekibi kendi liginde bu sezon oynadığı 22 müsabakada 15 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet sonucunda topladığı 47 puanla ikinci sırada yer alıyor.



İsviçre'nin Nyon kentinde kura çekimi sonucunda UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda temsilcimiz Medipol Başakşehir'in rakibi Danimarka'nın Kopenhag ekibi oldu. İlk karşılaşma 12 Mart'ta İstanbul'da oynanacak. Rövanş ise 19 Mart'ta Danimarka'da olacak.



Kopenhag bu sezon Avrupa kupalarına UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynayarak başladı. Danimarka ekibi 2. eleme turunda The New Saints'i eleyerek 3. turda Kızılyıldız karşılaştı. Kopenhag bu turda rakibine elenerek yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti. Play-off'ta Riga'yı geçerek gruplara kalan Kopenhag, B Grubu'nda Dinamo Kiev, Malmö ve Lugano ile eşleşti. Grubu 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alıp topladığı 9 puanla Malmö'nün ardından ikinci sırada yer aldı ve son 32 turuna yükseldi. Bu turda Celtic ile eşleşen Danimarka temsilcisi, ilk maçta evinde 1-1 berabere kaldı, rövanşta ise deplasmanda rakibini 3-1 yenerek son 16 turuna çıktı.



Danimarka Ligi'nde bu sezon 22 maça çıkan Kopenhag, 15 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet sonucunda topladığı 47 puanla ikinci sırada bulunuyor. Kopenhag ligde 38 gol kaydederken kalesinde 24 gol gördü.



Takımın değeri 47 milyon Euro



Takımı Norveçli teknik adam Stale Solbakken çalıştırıyor. Transfermarkt'ın verilerine göre Kopenhag'ın kadro değeri 47 milyon Euro. Takımın en değerli futbolcuları olan Viktor Fischer ve Mohammed Daramy'in ise piyasa değerleri 6 milyon Euro olarak gösteriliyor.



Tanıdık bir isim: Dame N'Doye



Kopenhag'ta en gol futbolcular ise Pieros Sotiriou ile Dame N'Doye. Bu sezon 29 maça çıkan Sotiriou 13 gol kaydederken, 18 müsabakada görev alan N'Doye ise 11 kez rakip fileleri havalandırdı. Dame N'Doye bir dönem Trabzonspor forması da giymişti.



Kopenhag müsabakalarını 38 bin kapasiteli Parken Stadyumu'nda oynuyor. Kopenhag tarihinde ligde 13 kez şampiyon olurken, 8 kez Danimarka Kupa'sını müzesine götürdü.



2013-14 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile B Grubu'nda yer alan Kopenhag, İstanbul'da sarı-kırmızılı ekibe 3-1 yenilirken, evinde ise 1-0 galip gelmişti. - İSTANBUL