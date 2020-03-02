Medipol Başakşehir'in rakibi Kopenhag, ligde Aalborg'u yendi - Son Dakika
Son Dakika Spor Medipol Başakşehir'in rakibi Kopenhag, ligde Aalborg'u yendi - Son Dakika Spor

Medipol Başakşehir'in rakibi Kopenhag, ligde Aalborg'u yendi

6 saat önce

Kopenhag, Danimarka futbol liginin 23. haftasında Aalborg'u konuk etti.

Medipol Başakşehir'in rakibi Kopenhag, ligde Aalborg'u yendi, System.String[]

Kopenhag, Danimarka futbol liginin 23. haftasında Aalborg'u konuk etti.


Ev sahibi takım, 55 ve 64. dakikalarda Michael Santos, 57. dakikada Pep Biel'in golleriyle durumu 3-0 yaptı.


Aalborg, 72. dakikada Lucas Andersen ve 77. dakikada Zeca'nın kendi kalesine attığı gollerle umutlansa da Kopenhag mücadeleden 3-2 galip ayrıldı.


Ligde iki hafta sonra galip gelerek 50 puana ulaşan Kopenhag, maç eksiği bulunan lider Midtjylland'ın 6 puan gerisinde ikinci sırada yer aldı. Aalborg ise 34 puanla 6. sırada kaldı.


Medipol Başakşehir, 12 Mart'ta oynanacak UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Kopenhag'ı ağırlayacak


Başakşehir, Danimarka, Kopenhag, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 12:35 
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