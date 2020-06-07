Medipol Başakşehir'in rakibi Kopenhag, ligde Randers'i yendi

Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi Kopenhag, ligin 26. haftasında Randers'i ağırladı.

Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi Kopenhag, ligin 26. haftasında Randers'i ağırladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle seyircisiz oynanan mücadeleyi Kopenhag, 3. dakikada Mikkel Kaufmann ve 26. dakikada Jens Stage'nin attığı gollerle 2-1 kazandı. Konuk takımın tek golü, 83. dakikada Emil Ris Jakobsen'den geldi.

Son hafta maçından galip ayrılan Kopenhag, normal sezonu lider Midtjylland'ın 9 puan gerisinde 56 puanla ikinci sırada tamamladı.

Normal sezonun sona erdiği ligde şampiyonluk grubu karşılaşmalarına geçilecek.

Medipol Başakşehir, ilk maçını 1-0 kazandığı UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında Kopenhag'a konuk olacak.





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