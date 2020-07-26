Medipol Başakşehir'in rakibi Kopenhag, sezonu 2. sırada tamamladı

Kopenhag, Danimarka ligi şampiyonluk grubunun son haftasında Nordsjaelland'ı konuk etti.
Kopenhag, Jonas Older Wind'in 12. dakikada ve Dame N'Doye'nin 86. dakikada attığı gollerle mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.
Konuk ekibin tek golü 35. dakikada Mikkel Jensen'in penaltı golüyle geldi.
Midtjylland'ın daha önce şampiyonluğunu ilan ettiği Danimarka liginde puanını 68'e çıkaran Kopenhag, sezonu 2. sırada bitirdi.
Medipol Başakşehir, ilk maçı 1-0 kazandığı UEFA Avrupa Ligi son 16 turunun rövanşında 5 Ağustos'ta Kopenhag'a konuk olacak