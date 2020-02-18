Medipol Başakşehir'in rakibi Sporting'in teknik direktöründen iddialı açıklamalar - Son Dakika
Son Dakika Spor Medipol Başakşehir'in rakibi Sporting'in teknik direktöründen iddialı açıklamalar - Son Dakika Spor

Medipol Başakşehir'in rakibi Sporting'in teknik direktöründen iddialı açıklamalar

26 dakika önce

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Medipol Başakşehir'in rakibi olan Portekiz'in Sporting takımının teknik direktörü "Silas" lakaplı Jorge Manuel Rebelo Fernandes, "Avrupa Ligi'nde güçlüyüz ve hiçbir takıma şans vermedik.

Medipol Başakşehir'in rakibi Sporting'in teknik direktöründen iddialı açıklamalar, System.String[]

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Medipol Başakşehir'in rakibi olan Portekiz'in Sporting takımının teknik direktörü "Silas" lakaplı Jorge Manuel Rebelo Fernandes, "Avrupa Ligi'nde güçlüyüz ve hiçbir takıma şans vermedik. Sahamızda favoriyiz." dedi.

Medipol Başakşehir ile 20 Şubat Perşembe günü iç sahada oynayacakları turun ilk maçıyla ilgili kulübün resmi televizyonuna konuşan Silas, Avrupa Ligi'nde bu sezon sahalarında oynadıkları tüm maçları kazandıklarını ve bunun şaşırtıcı olmaması gerektiğini söyledi.

Avrupa Ligi'nin bundan sonraki aşamalarında direkt eleme oynayacaklarından deplasmanda atılacak gole çok daha fazla dikkat edeceklerini vurgulayan Portekizli teknik adam, "Evimizde kazanmak istiyoruz ama kontratak sorunu yaşamamak için hücuma çıkarken daha sabırlı olmalıyız." diye ekledi.

"Kazanabileceğimize ikna olduk." diyen Silas, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Başakşehir çok deneyimli oyunculara sahip ve hücumda çok iyiler. Dikkatli olmalıyız. Basit top kayıpları yapmamamız gerek. Son 32'deki en güçlü takımlardan biri olmasa da çok güçlü ve çok yönlü bir takım. Bu maçı kazanarak deplasmandaki ikinci maça gidebiliriz. Gol yemememiz önemli."

Portekiz basınına göre Sporting, teknik direktör arayışında

Portekiz basını, Sporting kulüp yönetiminin, Silas'ın performansından memnun olmadığını ve sezon sonunu beklemeden teknik direktör değiştirebileceğini iddia etti.

Sporting, 21. haftası geride kalan Portekiz liginde 54 puanla lider olan Benfica'nın 18 puan gerisinde 4. sırada yer alıyor.

Başakşehir, Portekiz, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 10:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Ali Palabıyık, Eintracht Frankfurt-Salzburg maçını yönetecek
Futbol dünyasından ırkçılığa maruz kalan Marega'ya destek UEFA, İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi finalinin topunu tanıttı Şampiyonlar Ligi finaline İstanbul temalı top

Son Dakika Haberleri
22:23 Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkilerini sosyal medyada da ilan ettiler
21:42 Berk Oktay, fotoğraflarını ifşaladığını iddia ettiği eşinden boşandı
21:14 Ünlü oyuncu İbrahim Büyükak, 3 Adam'ın neden ayrıldığını açıkladı
17:41 Ezgi Pekel'in ilk albümünün ilk klibi "Deliyim" yayınlandı
17:41 Gezi Parkı davasında karar çıktı! İşte detaylar

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2020 22:52:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Medipol Başakşehir'in rakibi Sporting'in teknik direktöründen iddialı açıklamalar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]