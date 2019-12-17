Medipol Başakşehir'in rakibi Sporting Lizbon, ligde 4 golle kazandı - Son Dakika
Son Dakika Spor Medipol Başakşehir'in rakibi Sporting Lizbon, ligde 4 golle kazandı - Son Dakika Spor

Medipol Başakşehir'in rakibi Sporting Lizbon, ligde 4 golle kazandı

6 saat önce

Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi son 32 turundaki rakibi Sporting Lizbon, Portekiz Birinci Futbol Ligi'nde Santa Clara'yı 4-0 yendi.

Medipol Başakşehir'in rakibi Sporting Lizbon, ligde 4 golle kazandı, System.String[]

Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi son 32 turundaki rakibi Sporting Lizbon, Portekiz Birinci Futbol Ligi'nde Santa Clara'yı 4-0 yendi.

Portekiz liginin 14. haftasında Sporting Lizbon, deplasmanda Santa Clara ile karşılaştı.

Sporting Lizbon, 40 ve 47. dakikalarda Luiz Phellype, 54. dakikada Yannick Bolasie, 60. dakikada penaltıdan Bruno Fernandes'in golleriyle maçı 4-0 kazandı.

Bu sonuçla puanını 26 yapan Sporting Lizbon, lider Benfica'nın 13 puan arkasında 3. sıraya yükseldi.

Medipol Başakşehir, 20 Şubat 2020'de UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Sporting Lizbon'a konuk olacak.

Sporting Lizbon, Başakşehir, Portekiz, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 12:02 Kaynak: AA
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