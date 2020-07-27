Medipol Başakşehir'in şampiyonluğu - Teknik direktör Okan Buruk - Son Dakika

Medipol Başakşehir'in şampiyonluğu - Teknik direktör Okan Buruk

Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun şampiyonu Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Okan Buruk, "Kupayı tutmak çok farklı bir duygu." dedi.

Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun şampiyonu Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Okan Buruk, "Kupayı tutmak çok farklı bir duygu." dedi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda düzenlenen kupa töreninin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Buruk, şampiyonluğa ulaştıkları için çok mutlu olduklarını dile getirdi.

Önemli bir başarıya imza attıklarını vurgulayan Okan Buruk, "Öncelikle kupayı tutmak çok farklı bir duygu. Geçen hafta şampiyonluğu yaşadık ama kupayı kaldırdığımızdaki duygu gerçekten bambaşkaydı. Güzel bir organizasyon yapıldı. Hem futbolcularımız hem biz çok mutlu olduk. Taraftarımız geldi, onların önünde kupa kaldırmak bizim için çok önemli ve değerli. İnşallah bu önemli başarıyı devam ettirmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Kopenhag ile çok önemli bir rövanş müsabakasına çıkacaklarını dile getiren Okan Buruk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Avrupa Ligi önemli bizim için. Son 16'ya kaldık, orada son 8'e kalmak önemli. Son 8'e kalmak istiyoruz. Ligi kazandık, Türkiye'yi de Avrupa'da temsil eden tek takımız. Bunun misyonu üzerimizde var. Bu görevi doğru bir şekilde yapmak istiyoruz. Hem ülke puanı hem de ülke futbolunun geleceği için bizim bu yolda devam etmemiz gerekiyor. İnşallah önce son 8'e kalacağız. Orada da aynı cesareti ve mücadeleyi ortaya koyarsak neden olmasın? Daha yukarıları da çıkma şansımız olabilir."

Gelecek sezon da ligde şampiyonluk yarışının içinde olmak istediklerini aktaran Buruk, "Önümüzdeki sene UEFA Şampiyonlar Ligi'nin içinde olacağız, Süper Kupa finali oynayacağız. Medipol Başakşehir'in önümüzdeki sene de şampiyonluk yolunda oynaması çok önemli. Şu anda ilk hedeflerim bu. Hem Türkiye'de hem Avrupa'daki maçlar çok önemli. İnşallah Avrupa'da çalışan teknik adamlar Türkiye'den gider, biz de bunları başlatırız." değerlendirmesinde bulundu.

İrfan Can Kahveci: "Rüya gibiydi"

Medipol Başakşehir'in milli futbolcusu İrfan Can Kahveci, çok sevinçli ve gururlu olduklarını aktardı.

Sezon başından bu yana iyi bir performans sergilediklerini belirten 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Rüya gibiydi. Bugün Kasımpaşa maçından önce ağabeylerimle soyunma odasında konuşurken şu cümleleri kullanmıştım: 'Bugün biri beni uyandırsa, bir haftadır uykudasın dese gerçekten çok sinirlenirdim.' Çünkü gerçekten hayal gibi. Çok sevinçli ve mutluyuz. Gurur duyuyorum takım arkadaşlarımla." diye konuştu.

İrfan Can Kahveci, İspanya'nın Sevilla takımına transfer olacağı iddialarıyla ilgili, "UEFA Avrupa Ligi'nde Kopenhag ile önemli bir müsabakamız var. Öncelikle onlara odaklandım. Bunları hiç konuşmadık. İnşallah maçlar bittikten sonra başkanımızla otururuz, teklifler varsa ona göre konuşuruz. İspanya'nın bana çok uygun olduğunu düşünüyorum. Gönlüm oradan yana." dedi.

Mahmut Tekdemir: "Çok gururluyuz"

Medipol Başakşehir'in milli oyuncusu Mahmut Tekdemir de altyapısından yetiştiği kulüpte şampiyonluk yaşadığı için çok gururlu olduğunu kaydetti.

Dört sezondan bu yana şampiyonluk yarışının içinde olduklarını ama hedeflerini bu sezon gerçekleştirebildiklerini aktaran 32 yaşındaki futbolcu, "Çok heyecanlı ve gururluyuz. 15-16 senedir bu kulüpteyim. Burada doğdum. Burada büyüdüm diyebilirim. 'O günden buraları hayal edebilir misin?' deseniz, kimse hayal edemezdi. Bu gururu yaşadığım için başta başkanım olmak üzere Okan hocama, teknik heyete, futbolcu kardeşlerime ve sağlık çalışanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Şükürler olsun." şeklinde görüş belirtti.

Mahmut Tekdemir, iyi bir takım olduklarını ve önümüzdeki sezon da şampiyonluğa ulaşmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Medipol Başakşehir'in şampiyonluğu - Teknik direktör Okan Buruk

Okan Buruk, Başakşehir, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.07.2020 01:21

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Medipol Başakşehir'in şampiyonluğu - Teknik direktör Okan Buruk - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Milyonlarca adayın merakla beklediği üniversite sınavı sonuçları açıklandı MasterChef yarışmacısı Kayhan Özekin, Somer Sivrioğlu'nun Ali Nazik'le ilgili hikayesini anlattı! Jürilerin ağzı açık kaldı Yaşlı çiftin kümese attığı köz sonucu çıkan yangında hayatlarını kaybetti Şeyma Subaşı, pembe mayolu pozlarıyla göz kamaştırdı Kahvehanede çıkan silahlı kavgada kan döküldü: 1 ölü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın giydiği Başakşehir forması emekli edildi DSÖ'den koronavirüsle ilgili korkutan sözler: Gelecekte eski normale asla geri dönüş olmayacak Meteoroloji'den 6 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı Rusya yeni silahlarıyla gövde gösterisi yaptı, dünya o anları konuştu "Ege'de Yunanistan ve ABD'nin ortak tatbikat yapacağı" iddiaları yalanlandı Galatasaray, Göztepe'den ayrılan Beto ile anlaştı Anketlerde 3 eyaleti rakibine kaptıran Trump'tan sert çıkış: Biden'ın zihinsel yetenekleri ülkeye liderlik etmeye uygun değil Premier Lig'de Watford ile Bournemounth küme düşerken, Trezeguet'nin takımı ligde kaldı Cenaze dönüşü şarampole yuvarlanan araçtaki 3 kardeş hayatını kaybetti Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Okullar gerekli hazırlıklar yapılarak açılacak, öğrenciler güvende olacak
Romanya, Türkiye'yi koronavirüste riskli ülkeler listesinden çıkardı Romanya, Türkiye'yi koronavirüste riskli ülkeler listesinden çıkardı         
20:43
Kasımpaşalı Yusuf Erdoğan, kriz yaratan G.Saray formalı fotoğrafına açıklık getirdi Kasımpaşalı Yusuf Erdoğan, kriz yaratan G.Saray formalı fotoğrafına açıklık getirdi         
20:31
Gelin arabasının arkasındaki yazı görenleri güldürdü Gelin arabasının arkasındaki yazı görenleri güldürdü         
20:07
Ozan Kabak, 35 milyon euroya Liverpool'a transfer oluyor Ozan Kabak, 35 milyon euroya Liverpool'a transfer oluyor         
19:55
Yargıtay, eşini öldüren şahsın müebbet hapis kararını Yargıtay, eşini öldüren şahsın müebbet hapis kararını "tahrik" indirimi uygulanmadığı gerekçesiyle bozdu         
19:43
Genoa'ya 2 gol atan Inter'li Lukaku, 70 yıllık rekora ortak oldu Genoa'ya 2 gol atan Inter'li Lukaku, 70 yıllık rekora ortak oldu         
19:39
Akıntıya kapılan 13 yaşındaki kız çocuğu, boğularak hayatını kaybetti Akıntıya kapılan 13 yaşındaki kız çocuğu, boğularak hayatını kaybetti         
18:44
Çocuklarını parka gönderen anne, kendisini doğal gaz borusuna asıp intihar etti Çocuklarını parka gönderen anne, kendisini doğal gaz borusuna asıp intihar etti         
17:58
Vahşice öldürülen Pınar Gültekin'in SMS ve WhatsApp görüşmeleri kriminal incelemede Vahşice öldürülen Pınar Gültekin'in SMS ve WhatsApp görüşmeleri kriminal incelemede         
17:43
Kasımpaşalı futbolcular, maç öncesi Başakşehirli oyuncuları alkışladı Kasımpaşalı futbolcular, maç öncesi Başakşehirli oyuncuları alkışladı         
17:07
Balkondan düşen çocuk, vatandaşın dikkati sayesinde ölümden kurtuldu Balkondan düşen çocuk, vatandaşın dikkati sayesinde ölümden kurtuldu         
16:55
Maicon, sosyal medyadan duyurdu: Şimdi Galatasaray'a dönme zamanı Maicon, sosyal medyadan duyurdu: Şimdi Galatasaray'a dönme zamanı         
16:18
Fransızları Akdeniz'de Türkiye korkusu sardı! Hava ve denizde askeri güçler birleşiyor Fransızları Akdeniz'de Türkiye korkusu sardı! Hava ve denizde askeri güçler birleşiyor         
16:13
"Sarı kız" örümceği korkusu! Akrep, fare ve kertenkele yiyor         
15:47
Ebru Şahin ile dudak dudağa yakalanan Cedi Osman, ilk kez sevgilisiyle fotoğraf paylaştı Ebru Şahin ile dudak dudağa yakalanan Cedi Osman, ilk kez sevgilisiyle fotoğraf paylaştı         
15:24
Son Dakika: MSB'den Yunanistan'da Türk bayrağının yakılmasına çok sert tepki: O eller kırılır Son Dakika: MSB'den Yunanistan'da Türk bayrağının yakılmasına çok sert tepki: O eller kırılır         
15:11
Küçük çocuğun saçları metro istasyonundaki yürüyen merdivenlere sıkıştı Küçük çocuğun saçları metro istasyonundaki yürüyen merdivenlere sıkıştı         
14:47
Düğün öncesi gelinlik ve damatlıkla Ayasofya Camii'ne gelip dua ettiler Düğün öncesi gelinlik ve damatlıkla Ayasofya Camii'ne gelip dua ettiler         
14:43
Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'nın Muğla'daki barı kapatıldı! Duvarlarına Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'nın Muğla'daki barı kapatıldı! Duvarlarına "katil" yazıldı         
14:37
Sezonun 11'ini belirleyen Rıdvan Dilmen, gol kralı Sörloth'a yer vermedi Sezonun 11'ini belirleyen Rıdvan Dilmen, gol kralı Sörloth'a yer vermedi         
14:27
Galatasaray, Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Kaan Ayhan'ı kadrosuna katıyor Galatasaray, Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Kaan Ayhan'ı kadrosuna katıyor         
13:11
Ebru Şallı, tatil fotoğrafı paylaştığı için kendisine tepki gösterenlere isyan etti: Ölmemi istiyorlar Ebru Şallı, tatil fotoğrafı paylaştığı için kendisine tepki gösterenlere isyan etti: Ölmemi istiyorlar         
12:12
Sıcaktan bunalan Antalyalılar Konyaaltı Sahili'nde sabahlıyor Sıcaktan bunalan Antalyalılar Konyaaltı Sahili'nde sabahlıyor         
12:07
Yıldız Tilbe: Bülent Ersoy bacaklarıma hasta Yıldız Tilbe: Bülent Ersoy bacaklarıma hasta         
11:51
Koronavirüse rağmen yat partileri hız kesmiyor! İstanbul'dan Koronavirüse rağmen yat partileri hız kesmiyor! İstanbul'dan "pes" dedirten bir görüntü daha         
11:45
CHP'de ilk kez başörtülü bir isim Parti Meclisi için aday oldu CHP'de ilk kez başörtülü bir isim Parti Meclisi için aday oldu         
11:05
7 aydır kayıp olan Gülistan Doku'nun erkek arkadaşı tarafından 2 gün art arda alıkonulduğu ortaya çıktı 7 aydır kayıp olan Gülistan Doku'nun erkek arkadaşı tarafından 2 gün art arda alıkonulduğu ortaya çıktı         
10:43
Hükümetin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme düşüncesi vatandaşa soruldu: Evet ile hayır arasında büyük fark var Hükümetin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme düşüncesi vatandaşa soruldu: Evet ile hayır arasında büyük fark var         
09:39
Yunan Başpiskopos'tan Türkiye için skandal sözler: İnsanlığın inkarı Yunan Başpiskopos'tan Türkiye için skandal sözler: İnsanlığın inkarı         
09:02
İzmir'de uyuşturucu madde kullanan gencin ölümü üzerine polis cinayet soruşturması başlattı İzmir'de uyuşturucu madde kullanan gencin ölümü üzerine polis cinayet soruşturması başlattı         
08:29
Hadise, koronavirüs nedeniyle 3 milyon zararda Hadise, koronavirüs nedeniyle 3 milyon zararda         
07:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2020 07:53:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Medipol Başakşehir'in şampiyonluğu - Teknik direktör Okan Buruk - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei