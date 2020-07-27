Medipol Başakşehir'in şampiyonluğu - Teknik direktör Okan Buruk

Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun şampiyonu Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Okan Buruk, "Kupayı tutmak çok farklı bir duygu." dedi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda düzenlenen kupa töreninin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Buruk, şampiyonluğa ulaştıkları için çok mutlu olduklarını dile getirdi.

Önemli bir başarıya imza attıklarını vurgulayan Okan Buruk, "Öncelikle kupayı tutmak çok farklı bir duygu. Geçen hafta şampiyonluğu yaşadık ama kupayı kaldırdığımızdaki duygu gerçekten bambaşkaydı. Güzel bir organizasyon yapıldı. Hem futbolcularımız hem biz çok mutlu olduk. Taraftarımız geldi, onların önünde kupa kaldırmak bizim için çok önemli ve değerli. İnşallah bu önemli başarıyı devam ettirmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Kopenhag ile çok önemli bir rövanş müsabakasına çıkacaklarını dile getiren Okan Buruk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Avrupa Ligi önemli bizim için. Son 16'ya kaldık, orada son 8'e kalmak önemli. Son 8'e kalmak istiyoruz. Ligi kazandık, Türkiye'yi de Avrupa'da temsil eden tek takımız. Bunun misyonu üzerimizde var. Bu görevi doğru bir şekilde yapmak istiyoruz. Hem ülke puanı hem de ülke futbolunun geleceği için bizim bu yolda devam etmemiz gerekiyor. İnşallah önce son 8'e kalacağız. Orada da aynı cesareti ve mücadeleyi ortaya koyarsak neden olmasın? Daha yukarıları da çıkma şansımız olabilir."

Gelecek sezon da ligde şampiyonluk yarışının içinde olmak istediklerini aktaran Buruk, "Önümüzdeki sene UEFA Şampiyonlar Ligi'nin içinde olacağız, Süper Kupa finali oynayacağız. Medipol Başakşehir'in önümüzdeki sene de şampiyonluk yolunda oynaması çok önemli. Şu anda ilk hedeflerim bu. Hem Türkiye'de hem Avrupa'daki maçlar çok önemli. İnşallah Avrupa'da çalışan teknik adamlar Türkiye'den gider, biz de bunları başlatırız." değerlendirmesinde bulundu.

İrfan Can Kahveci: "Rüya gibiydi"

Medipol Başakşehir'in milli futbolcusu İrfan Can Kahveci, çok sevinçli ve gururlu olduklarını aktardı.

Sezon başından bu yana iyi bir performans sergilediklerini belirten 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Rüya gibiydi. Bugün Kasımpaşa maçından önce ağabeylerimle soyunma odasında konuşurken şu cümleleri kullanmıştım: 'Bugün biri beni uyandırsa, bir haftadır uykudasın dese gerçekten çok sinirlenirdim.' Çünkü gerçekten hayal gibi. Çok sevinçli ve mutluyuz. Gurur duyuyorum takım arkadaşlarımla." diye konuştu.

İrfan Can Kahveci, İspanya'nın Sevilla takımına transfer olacağı iddialarıyla ilgili, "UEFA Avrupa Ligi'nde Kopenhag ile önemli bir müsabakamız var. Öncelikle onlara odaklandım. Bunları hiç konuşmadık. İnşallah maçlar bittikten sonra başkanımızla otururuz, teklifler varsa ona göre konuşuruz. İspanya'nın bana çok uygun olduğunu düşünüyorum. Gönlüm oradan yana." dedi.

Mahmut Tekdemir: "Çok gururluyuz"

Medipol Başakşehir'in milli oyuncusu Mahmut Tekdemir de altyapısından yetiştiği kulüpte şampiyonluk yaşadığı için çok gururlu olduğunu kaydetti.

Dört sezondan bu yana şampiyonluk yarışının içinde olduklarını ama hedeflerini bu sezon gerçekleştirebildiklerini aktaran 32 yaşındaki futbolcu, "Çok heyecanlı ve gururluyuz. 15-16 senedir bu kulüpteyim. Burada doğdum. Burada büyüdüm diyebilirim. 'O günden buraları hayal edebilir misin?' deseniz, kimse hayal edemezdi. Bu gururu yaşadığım için başta başkanım olmak üzere Okan hocama, teknik heyete, futbolcu kardeşlerime ve sağlık çalışanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Şükürler olsun." şeklinde görüş belirtti.

Mahmut Tekdemir, iyi bir takım olduklarını ve önümüzdeki sezon da şampiyonluğa ulaşmayı hedeflediklerini dile getirdi.