Son Dakika Haberleri: Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Roma İstanbul'a geldi
Son Dakika Spor Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Roma İstanbul'a geldi - Son Dakika Spor

Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Roma İstanbul'a geldi

6 saat önce

UEFA Avrupa Ligi J Grubu beşinci hafta maçında yarın Medipol Başakşehir ile karşılaşacak İtalya temsilcisi Roma Türkiye'ye geldi.

Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Roma İstanbul'a geldi, System.String[]

UEFA Avrupa Ligi J Grubu beşinci hafta maçında yarın Medipol Başakşehir ile karşılaşacak İtalya temsilcisi Roma Türkiye'ye geldi.

Özel uçakla akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı'na ulaşan kafile, pasaport işlemlerinin ardından havalimanı terminalinden çıkış yaptı.

Havalimanı çalışanları ile yolcular özellikle Roma'da oynayan milli futbolcu Cengiz Ünder'e yoğun ilgi gösterdi.

Roma kafilesi, özel otobüsle havalimanından ayrıldı.

Başakşehir, Avrupa, Roma, Spor

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 07:52 Kaynak: AA
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