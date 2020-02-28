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Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi Danimarka temsilcisi Kopenhag oldu.
6 saat önce
Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi Danimarka temsilcisi Kopenhag oldu. Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 03:14 Kaynak: AA
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