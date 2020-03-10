Medipol Başakşehir'in, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda sahasında oynayacağı Kopenhag maçını İskoç... - Son Dakika
Son Dakika Spor Medipol Başakşehir'in, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda sahasında oynayacağı Kopenhag maçını İskoç... - Son Dakika Spor

Medipol Başakşehir'in, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda sahasında oynayacağı Kopenhag maçını İskoç...

6 saat önce

Medipol Başakşehir'in, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda sahasında oynayacağı Kopenhag maçını İskoç hakem William Collum yönetecek.

Medipol Başakşehir'in, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda sahasında oynayacağı Kopenhag maçını İskoç..., System.String[]

Medipol Başakşehir'in, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda sahasında oynayacağı Kopenhag maçını İskoç hakem William Collum yönetecek. - İSTANBUL

Başakşehir, Kopenhag, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 01:12 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Takımsız kalan Arda Turan, halı sahada görüntülendi
Yunanistan hudut birlikleri mültecileri engellemek için sınır hattına siper kazıyor Metroda iğrenç olay! Maskeli yolcu, elini ağzına götürüp defalarca metro direğine sürdü Arda Turan'dan halı saha açıklaması: Becerebilene tavsiye ederim

Son Dakika Haberleri
20:05 TFF'den kulüplere çağrı: MHK'yi gündeminizden çıkarın
19:34 Yılmaz Vural'dan Ali Koç'a mesaj: Ben Fenerbahçe'ye top oynatırım
18:23 Konyaspor, Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü
18:04 Boluspor Yardımcı Antrenörü Tamer Avcı: "Bize 3 puan gerekiyordu, aldık"
17:58 Arda Turan'dan halı saha açıklaması: Becerebilene tavsiye ederim

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2020 20:08:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Medipol Başakşehir'in, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda sahasında oynayacağı Kopenhag maçını İskoç... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]