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Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi son 32 turundaki rakibi Sporting Lizbon oldu.
6 saat önce
Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi son 32 turundaki rakibi Sporting Lizbon oldu. Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 03:16 Kaynak: İHA
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