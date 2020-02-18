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Medipol Başakşehir'in, UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçında deplasmanda Sporting Lizbon ile...
6 saat önce
Medipol Başakşehir'in, UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçında deplasmanda Sporting Lizbon ile oynayacağı karşılaşmayı İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek.
Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 01:25 Kaynak: İHA
Medipol Başakşehir'in, UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçında deplasmanda Sporting Lizbon ile oynayacağı karşılaşmayı İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek. - İSTANBUL
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