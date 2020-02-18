Medipol Başakşehir'in, UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçında deplasmanda Sporting Lizbon ile... - Son Dakika
Son Dakika Spor Medipol Başakşehir'in, UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçında deplasmanda Sporting Lizbon ile... - Son Dakika Spor

Medipol Başakşehir'in, UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçında deplasmanda Sporting Lizbon ile...

6 saat önce

Medipol Başakşehir'in, UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçında deplasmanda Sporting Lizbon ile oynayacağı karşılaşmayı İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek.

Medipol Başakşehir'in, UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçında deplasmanda Sporting Lizbon ile..., System.String[]

Medipol Başakşehir'in, UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçında deplasmanda Sporting Lizbon ile oynayacağı karşılaşmayı İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek. - İSTANBUL

Sporting Lizbon, Başakşehir, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 01:25 Kaynak: İHA
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