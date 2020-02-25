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Medipol Başakşehir'in, UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanş maçında sahasında Sporting Lizbon ile...
6 saat önce
Medipol Başakşehir'in, UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanş maçında sahasında Sporting Lizbon ile oynayacağı karşılaşmayı İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz yönetecek. Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 02:18 Kaynak: İHA
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