Medipol Başakşehir'in, UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanş maçında sahasında Sporting Lizbon ile... - Son Dakika
Son Dakika Spor Medipol Başakşehir'in, UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanş maçında sahasında Sporting Lizbon ile... - Son Dakika Spor

Medipol Başakşehir'in, UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanş maçında sahasında Sporting Lizbon ile...

6 saat önce

Medipol Başakşehir'in, UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanş maçında sahasında Sporting Lizbon ile oynayacağı karşılaşmayı İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz yönetecek.

Medipol Başakşehir'in, UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanş maçında sahasında Sporting Lizbon ile..., System.String[]

Medipol Başakşehir'in, UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanş maçında sahasında Sporting Lizbon ile oynayacağı karşılaşmayı İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz yönetecek. - İSTANBUL

Sporting Lizbon, Başakşehir, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 02:18 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

UEFA'dan koronavirüs açıklaması: Avrupa'da tehdit oluşturursa, Şampiyonlar Ligi'ni durdururuz
Koronavirüs nedeniyle Tokyo Olimpiyatları ertelenebilir Şampiyonluk oranları güncellendi! Lidere sürpriz oran Son Dakika: PFDK sevkleri açıklandı! Fenerbahçe'den 6 isim PFDK'ye sevk edildi

Son Dakika Haberleri
20:42 Defne Samyeli, Palandöken dağında karların üzerinde mayo ile objektif karşısına geçti
19:41 Altın Kelebek alışverişi
19:34 O Ses Tükiye'de adını duyuran genç şarkıcı 4 ayda 50 kilo verdi
18:41 Jackie Chan, corona virüs yüzünden karantinaya mı alındı? Açıklama geldi
18:14 Nusret sınırları zorladı, meşhur hareketini bu kez gökyüzünde yaptı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2020 21:00:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Medipol Başakşehir'in, UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanş maçında sahasında Sporting Lizbon ile... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]