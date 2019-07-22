Medipol Başakşehir'in, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda rakibi Viktoria Plzen-Olympiakos...
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Medipol Başakşehir'in, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda rakibi Viktoria Plzen-Olympiakos eşleşmesinin galibi olacak.
Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 01:20 Kaynak: İHA
Medipol Başakşehir
'in, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda rakibi Viktoria Plzen- Olympiakos
eşleşmesinin galibi olacak. - İSTANBUL
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