Medipol Başakşehir'in yeni forma sponsoru Bilcee

Medipol Başakşehir Kulübü, forma sponsorluğu konusunda Bilcee ile 2 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Turuncu lacivertli ekipten yapılan açıklamada, " Türkiye'nin yeni şampiyonu kulubümüz, önümüzdeki 2 sezon boyunca, tekstil sektöründe aktif spor giyim alanında 23 yıllık deneyime sahip, kaliteli ürünleri, sporcu odaklı tasarımlarıyla sektörün önemli oyuncularından olmayı hedefleyen Bilcee'nin özel olarak tasarlayıp ürettiği formaları ve spor kıyafetleri giyecek. Ürünler ayrıca Başakşehir Store ve bilcee.com da satışa çıkarılacak" ifadeleri yer aldı.