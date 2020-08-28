Medipol Başakşehir'in yeni sezon formaları tanıtıldı - Son Dakika

Medipol Başakşehir'in yeni sezon formaları tanıtıldı

Göksel Gümüşdağ: Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz"Bundan sonra çok daha önemli hedeflere koşacağız"Ali DANAŞ / İstanbul, - Medipol Başakşehir'in 2020-21 sezonunda giyeceği formalar Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirilen toplantıda tanıtıldı.

Medipol Başakşehir'in yeni sezon formaları tanıtıldı, System.String[]

Göksel Gümüşdağ: Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz

"Bundan sonra çok daha önemli hedeflere koşacağız"

Ali DANAŞ/ İstanbul, -

Medipol Başakşehir'in 2020-21 sezonunda giyeceği formalar Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirilen toplantıda tanıtıldı. Düzenlenen organizasyona, Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, CEO Mustafa Eröğüt, Asbaşkanlar Mesut Altan ile Mustafa Saral'ın yanı sıra oyuncularından Mahmut Tekdemir, Edin Visca, Alexandru Epureanu ve Mert Günok ile Bil Group Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Bilce katıldı. Oldukça yoğun bir sezonun ardından kuruluşlarının 6'ncı yılında Türkiye'nin 6'ncı ve yeni şampiyonu olduklarını dile getiren Göksel Gümüşdağ, "Bugün bizim için çok ayrı bir anlamı olan bir gün. Kaderin cilvesi, 6 Haziran zannediyorum 6 sene önce, yine bu salonda Başakşehir Futbol Kulübü AŞ'nin lansmanını yapmıştık. Bugün de Bil Group ile yine forma sponsorumuz Bilcee markasıyla lansmandayız. Hedefler koymuştuk. 6 yıl sonra bu hedefi başarmış şampiyon takımın başkanı olarak huzurunuzdayım" dedi."ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE ÜLKEMİZİ EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL ETMEK İSTİYORUZ"Göksel Gümüşdağ, hedeflerinin şampiyon olarak bitkmediğini dile getirerek, "Başakşehir Futbol Kulübü olarak, şu sorulara muhattap oluyoruz, 'Başakşehir'in hedefleri, şampiyon olarak bitti mi?' Hayır devam ediyor, bu ilk aşamasıydı. İnanıyorum ki bundan sonra çok daha önemli hedeflere koşacağız. Geçen seneye başlarken yeni vizyon aynı hedef demiştik. Hamdolsun başardık. Şimdi de Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Bilcee markasının anlamı şu. Bizle çok özdeşleşen bir marka. Bugün Türk Milli Takımı'na en fazla oyuncu veren kulüp Başakşehir Futbol Kulübü'dür. Aynı zamanda milli takımın ilk 11'inde en çok süre alan oyuncular yine Başakşehir Futbol Kulübü'nündür. Ülke puanına baktığınızda da en çok katkı yapan takım Başakşehir'dir. İnanıyorum ki diğer kulüpler de Başakşehir'in verdiği katkının üzerine katkı yaparak ülke puanını yükseltirler. Dolayısıyla yerli ve milliolmanın öneminin biz de farkındayız. Şampiyon takım olarak, Bilcee markasıyla bir anlaşma imzalayacağız. Bil Group'un yönetim kurulu başkanı Sayın Hacı Bey'e teşekkür ediyorum. Gerek Başakşehir Futbol Kulübü'ne gerekse de Bil Group'a hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu. HACI BİLCE: "BAŞAKŞEHİR'E ŞAMPİYONLAR LİGİ VE SÜPER LİG'DE BAŞARILAR DİLİYORUM"Bil Group Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Bilce ise şöyle konuştu: "Çok önem verdiğimiz, Türk futboluna katkı yapacağına inandığımız bir iş birliği için bir aradayız. Ülkemizde spor giyim sektöründe yerli ve milli markamız ile sezon şampiyonumuz Başakşehir ile yaptığı bu sponsorluk anlaşması bizim için çok anlamlıdır. Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'ne yerli ve milli marka ile çıkması ülkemizde bir ilktir. Başakşehir bizim için çok değerli, kuruluşundan bu yana hep zirveye oynamıştır. Sekiz ay önce bu teklifi Başakşehir yöneticilerine ilettik. Sağolsun onlar da heyecanımızı paylaştılar. Başkanımıza projeyi götürdüler, başkanımız da içerisinde yerli ve milli marka oluşundan dolayı bize her türlü kolaylığı sağladı ve bu işbirliği doğdu. Başakşehir kulübümüz, Şampiyonlar Ligi'nde yerli ve milli markamızla gidecektir. Başakşehir'e Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'de başarılar diliyorum."

Açıklamaların ardından Mahmut, Visca, Epureanu ve Mert yeni sezon formalarını giyerek poz verdi.

Göksel Gümüşdağ, Çırağan Sarayı, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2020 13:03 - Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Medipol Başakşehir'in yeni sezon formaları tanıtıldı - Son Dakika Spor

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