Medipol Başakşehir'in yeni teknik direktörü Aykut Kocaman oldu
30.01.2021 16:09
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, Okan Buruk ile yollarını ayırmasının ardından teknik direktör Aykut Kocaman ile prensip anlaşmasına vardığını açıkladı.
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, Okan Buruk ile yollarını ayırmasının ardından teknik direktör Aykut Kocaman ile prensip anlaşmasına vardığını açıkladı.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktör Aykut Kocaman ile prensip anlaşmasına varmıştır." denildi.
Anlaşmayla ilgili detaylı bilgilerin ise 1 Şubat Pazartesi günü kamuoyuyla paylaşılacağı kaydedildi.
Turuncu-lacivertli takımın yeni teknik direktörü Kocaman, son olarak İttifak Holding Konyaspor'u çalıştırmıştı.
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