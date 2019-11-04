Son Dakika Haberleri: Medipol Başakşehir, İrfan Can Kahveci'nin sağ uyluk arka adalesinde kısmi yırtık ve kanama tespit...
Son Dakika Spor Medipol Başakşehir, İrfan Can Kahveci'nin sağ uyluk arka adalesinde kısmi yırtık ve kanama tespit...

Medipol Başakşehir, İrfan Can Kahveci'nin sağ uyluk arka adalesinde kısmi yırtık ve kanama tespit...

6 saat önce

Medipol Başakşehir, İrfan Can Kahveci'nin sağ uyluk arka adalesinde kısmi yırtık ve kanama tespit edildiğini, başarılı futbolcunun en az 2 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Medipol Başakşehir, İrfan Can Kahveci'nin sağ uyluk arka adalesinde kısmi yırtık ve kanama tespit..., System.String[]

Medipol Başakşehir, İrfan Can Kahveci'nin sağ uyluk arka adalesinde kısmi yırtık ve kanama tespit edildiğini, başarılı futbolcunun en az 2 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı. - İSTANBUL

İrfan Can Kahveci, Başakşehir, Spor

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 12:22 Kaynak: İHA
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