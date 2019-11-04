Medipol Başakşehir, İrfan Can Kahveci'nin sağ uyluk arka adalesinde kısmi yırtık ve kanama tespit...
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Medipol Başakşehir, İrfan Can Kahveci'nin sağ uyluk arka adalesinde kısmi yırtık ve kanama tespit edildiğini, başarılı futbolcunun en az 2 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 12:22 Kaynak: İHA
Medipol Başakşehir, İrfan Can Kahveci'nin sağ uyluk arka adalesinde kısmi yırtık ve kanama tespit edildiğini, başarılı futbolcunun en az 2 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı. - İSTANBUL
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