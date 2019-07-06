Son Dakika Haberleri: Medipol Başakşehir, İstanbul'da son çalışmasını yaptı
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Medipol Başakşehir, İstanbul'da son çalışmasını yaptı

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig ekibi Medipol Başakşehir, Avusturya kampı öncesi İstanbul'daki son antrenmanını yaptı.

Medipol Başakşehir, İstanbul'da son çalışmasını yaptı, System.String[]
Spor Toto Süper Lig ekibi Medipol Başakşehir, Avusturya kampı öncesi İstanbul'daki son antrenmanını yaptı.
İlk etap çalışmalarının son antrenmanını kendi tesislerinde gerçekleştiren turuncu-lacivertliler, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde sahaya çıktı.
Isınma hareketleriyle başlayanan antrenmanın, pas çalışmasıyla devam ettiği, dar ve geniş alanda yapılan oyunlarla da tamamlandığı ifade edildi.
Medipol Başakşehir'de izinli futbolcular Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Mert Günok, Joseph Attamah, Edin Visca ve Volkan Babacan'ın antrenmana katılmadığı aktarıldı. Arda Turan ve Alexandru Epureanu'nun ise çalışmalarını takımdan ayrı sürdürdükleri kaydedildi.
Turuncu-lacivertliler yarını izinli geçirecek ve 8 Temmuz Pazartesi günü kamp çalışmaları için Avusturya'ya gidecek.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 09:52 Kaynak: AA
Başakşehir, Avusturya, İstanbul, Spor
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