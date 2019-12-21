Medipol Başakşehir, İstikbal Mobilya Kayserispor maçına hazır - Son Dakika
Son Dakika Spor Medipol Başakşehir, İstikbal Mobilya Kayserispor maçına hazır - Son Dakika Spor

Medipol Başakşehir, İstikbal Mobilya Kayserispor maçına hazır

6 saat önce

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 16. haftasında yarın deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Medipol Başakşehir, İstikbal Mobilya Kayserispor maçına hazır, System.String[]

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 16. haftasında yarın deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Turuncu-lacivertli kulübün açıklamasına göre Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada gerçekleştirilen antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapıldı.

Isınma hareketleriyle başlayıp 5'e 2 pas oyunuyla devam eden antrenman, şut çalışmasıyla sona erdi.

Medipol Başakşehir, yarın saat 16.30'da Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak İstikbal Mobilya Kayserispor maçı için bugün Kayseri'ye gidecek.

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Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 01:22 Kaynak: AA
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