Medipol Başakşehir-İttifak Holding Konyaspor maçından notlar - Son Dakika
Son Dakika Spor Medipol Başakşehir-İttifak Holding Konyaspor maçından notlar - Son Dakika Spor

Medipol Başakşehir-İttifak Holding Konyaspor maçından notlar

6 saat önce

Süper Lig'in 15. haftasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk eden Medipol Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi'nde son oynadıkları Borussia Mönchengladbach müsabakasının ilk 11'inde değişiklik yapmadı.

Medipol Başakşehir-İttifak Holding Konyaspor maçından notlar, System.String[]

Süper Lig'in 15. haftasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk eden Medipol Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi'nde son oynadıkları Borussia Mönchengladbach müsabakasının ilk 11'inde değişiklik yapmadı.

Buruk, Borussia Mönchengladbach müsabakasının ilk 11'inde yer alan tüm oyuncularına bu mücadelede de formayı verdi.

Medipol Başakşehir'de sakatlıkları süren Martin Skrtel, Fredrik Gulbrandsen ve Arda Turan, karşılaşmanın kadrosunda yer almadı.

Bu üç futbolcu, Borussia Mönchengladbach mücadelesinde de forma giyememişti.

Sakatlıkları geçen Mahmut Tekdemir ve Robinho ise yedekler arasında yer aldı.

Göksel Gümüşdağ taraftarla buluştu

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, mücadele öncesinde turuncu-lacivertli taraftarlarla bir araya geldi.

Stat önünde toplanan taraftarların yanına asbaşkanlar Mesut Altan ve Mustafa Saral ile giden Gümüşdağ'a, taraftarlar tezahüratlarla destek verdi.

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Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 08:06 Kaynak: AA
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