Medipol Başakşehir, İzmir'den galibiyetle dönüyor - Son Dakika
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Medipol Başakşehir, İzmir'den galibiyetle dönüyor

6 saat önce

Süper Lig'de deplasmanda Göztepe'yi 3-0 yenerek üst üste 4. galibiyetine imza atan Medipol Başakşehir, 25. haftayı maç fazlasıyla lider tamamlamayı garantiledi.

Medipol Başakşehir, İzmir'den galibiyetle dönüyor, System.String[]

Süper Lig'de deplasmanda Göztepe'yi 3-0 yenerek üst üste 4. galibiyetine imza atan Medipol Başakşehir, 25. haftayı maç fazlasıyla lider tamamlamayı garantiledi.

Gürsel Aksel Stadı'ndaki müsabakanın ilk yarısını Demba Ba'nın golüyle 1-0 önde tamamlayan Medipol Başakşehir, ikinci devrede Enzo Crivelli ve İrfan Can Kahveci'nin golleriyle farkı 3'e çıkardı. Medipol Başakşehir sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla puanını 52'ye çıkaran Medipol Başakşehir, 12 Mart Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Danimarka temsilcisi Kopenhag ile İstanbul'da yapacağı ilk karşılaşma öncesinde ligde 25. haftayı maç fazlasıyla lider tamamlamayı garantiledi.

Üst üste 4. galibiyet

Ligde son mağlubiyetini 19. haftada Fenerbahçe karşısında 2-1'lik skorla aldıktan sonra 6 maçta yenilmeyen Medipol Başakşehir, üst üste 4. galibiyetine imza attı.

Medipol Başakşehir, son 6 haftada Gençlerbirliği (3-1), Beşiktaş (1-0), Çaykur Rizespor (2-1), Gaziantep FK (3-1) ve Göztepe'yi (3-0) mağlup ederken, Demir Grup Sivasspor'la 1-1 berabere kaldı.

Demba Ba'nın 9. golü

Göztepe karşısında takımının ilk golünü kaydeden Demba Ba, daha önce forma giydiği Göztepe'ye attığı golden sonra fazla sevinmedi.

Demba Ba, ligde 9. golüne ulaştı. Takımının ikinci golüne imza atan Enzo Crivelli, bu sezon 10. kez gol sevinci yaşadı. İrfan Can Kahveci ise 4. golünü attı.

Göztepe 2 maçtır gol atamıyor

Hes Kablo Kayserispor maçında rakibine 1-0 mağlup olan Göztepe, Medipol Başakşehir'e de 3-0 yenilerek üst üste ikinci yenilgisini yaşadı.

34 puanda kalan sarı-kırmızılı ekip, iki maçta da gol atamadı.

Gürsel Aksel Stadı

Ligin ikinci devresinde Beşiktaş maçıyla kapılarını açan Gürsel Aksel Stadı'nda üçüncü maçına çıkan Göztepe, bu stattaki ilk mağlubiyetini Medipol Başakşehir karşısında aldı.

Sarı-kırmızılı ekip, Gürsel Aksel Stadı'ndaki diğer maçlarında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etmiş, Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalmıştı.

İki takımdan birer futbolcu cezalı

Göztepe'den Soner Aydoğdu, gördüğü sarı kartla deplasmandaki Kasımpaşa maçında cezalı duruma düştü.

Aynı zamanda ceza sınırında bulunan ve maç içinde sarı kart gören Medipol Başakşehir'den Alexandru Epureanu, oyunun son bölümünde gördüğü kırmızı kartla takımını eksik bıraktı.

Başakşehir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 07:22 Kaynak: AA
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