Medipol Başakşehir, Junior Fernandes'i kadrosuna kattı - Son Dakika

Medipol Başakşehir, Junior Fernandes'i kadrosuna kattı
23.01.2021 17:47
Medipol Başakşehir, Alanyaspor'un Şilili eski oyuncusu Junior Fernandes'i kadrosuna kattı.
Medipol Başakşehir, Alanyaspor'un Şilili eski oyuncusu Junior Fernandes'i kadrosuna kattı.
Turuncu-lacivertli ekip, Al Ittihad Kalba Kulübü'yle sözleşmesini fesheden ve serbest statüde olan Şilili futbolcu Junior Fernandes ile opsiyonlu olarak 1,5 yıllığına sözleşme imzaladı. Başarılı kanat oyuncusunun imza töreninde Asbaşkan Mesut Altan ve CEO Mustafa Eröğüt de yer aldı.
Daha önce Alanyaspor'da da oynamış olan tecrübeli futbolcu, Başakşehir'de 9 numaralı formayı giyecek.
(İHA)
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