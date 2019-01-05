Medipol Başakşehir Kafilesi Antalya'da

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını 35 puanla lider tamamlayan Medipol Başakşehir
, devre arası kamp çalışmaları için Antalya
'ya geldi.
Antalya Havalimanı VIP binasından çıkan kafilede Faslı savunma oyuncusu Manuel da Costa yer almadı.
Kafile, havalimanından kamp yapacağı Belek
Turizm Merkezi'ne hareket etti.
Medipol Başakşehir, Antalya kampında iki hazırlık maçı yapacak. Turuncu-lacivertliler, 9 Ocak Çarşamba
günü Arnavutluk
ekibi Kukesi, 11 Ocak Cuma günü ise Hollanda
temsilcisi ADO Den Haag
ile karşılaşacak.