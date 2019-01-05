Son Dakika Haberleri: Medipol Başakşehir Kafilesi Antalya'da

Medipol Başakşehir Kafilesi Antalya'da

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını 35 puanla lider tamamlayan Medipol Başakşehir, devre arası kamp çalışmaları için Antalya'ya geldi.

Medipol Başakşehir Kafilesi Antalya'da, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını 35 puanla lider tamamlayan Medipol Başakşehir, devre arası kamp çalışmaları için Antalya'ya geldi.

Antalya Havalimanı VIP binasından çıkan kafilede Faslı savunma oyuncusu Manuel da Costa yer almadı.

Kafile, havalimanından kamp yapacağı Belek Turizm Merkezi'ne hareket etti.

Medipol Başakşehir, Antalya kampında iki hazırlık maçı yapacak. Turuncu-lacivertliler, 9 Ocak Çarşamba günü Arnavutluk ekibi Kukesi, 11 Ocak Cuma günü ise Hollanda temsilcisi ADO Den Haag ile karşılaşacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 01:53 Kaynak: AA

Başakşehir, Antalya, Spor
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