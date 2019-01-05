Son Dakika Haberleri: Medipol Başakşehir Kafilesi Antalya'ya Gitti

Medipol Başakşehir Kafilesi Antalya'ya Gitti

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını 35 puanla lider tamamlayan Medipol Başakşehir, devre arası kamp çalışmaları için Antalya'ya gitti.

Medipol Başakşehir Kafilesi Antalya'ya Gitti, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını 35 puanla lider tamamlayan Medipol Başakşehir, devre arası kamp çalışmaları için Antalya'ya gitti.

İkinci yarı hazırlıklarına 2 Ocak'ta İstanbul'da başlayan turuncu-lacivertli takım, Atatürk Havalimanı'ndan kalkan uçakla Antalya'ya hareket etti.

Hazırlıklarına 15 Ocak'a kadar Serik ilçesindeki Belek Turizm Merkezi'nde devam edecek Medipol Başakşehir'de transfer görüşmelerinde bulunan Faslı savunma oyuncusu Manuel da Costa, kamp kadrosuna dahil edilmedi.

Medipol Başakşehir, Antalya kampında iki hazırlık maçı yapacak. Turuncu-lacivertliler, 9 Ocak Çarşamba günü Arnavutluk ekibi Kukesi, 11 Ocak Cuma günü ise Hollanda temsilcisi ADO Den Haag ile karşılaşacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 12:13 Kaynak: AA

Başakşehir, Antalya, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


6 Ocak 2019, Oğlak Burcu'ndaki Güneş Tutulması Burçları Nasıl Etkileyecek ? Galatasaray ve Başakşehir, Kamp İçin Antalya'ya Gitti

Medipol Başakşehir'in Yeni Transferi Robinho, İmzayı Attı Şenol Güneş'ten Fikret Orman'a: Burak'a Ortayı Kim Yapacak? Quaresma'yı Affedelim
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.1.2019 13:30:26. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Medipol Başakşehir Kafilesi Antalya'ya Gitti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]