Medipol Başakşehir Kar Yağışı Altında Çalıştı
45 dakika önce
Medipol Başakşehir, ikinci yarı hazırlıklarını bu sabah kar yağışı altında yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Medipol Başakşehir
, ikinci yarı hazırlıklarını bu sabah kar yağışı altında yaptığı antrenmanla sürdürdü. Abdullah Avcı
yönetimindeki İstanbul
ekibinde dinamik ısınmayla başlayan idman, koordinasyon ve 5'e 2 pas çalışmasıyla devam edip çift kale maçla sona erdi.
Medipol Başakşehir, sezonun ikinci yarısının hazırlıkları için yarın Antalya
'ya gidecek ve 15 Ocak'a kadar çalışmalarına Antalya'da devam edecek.
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 01:13 Kaynak: DHA
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