Medipol Başakşehir, Kasımpaşa Maçına Hazır
1 saat önce
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek Medipol Başakşehir, hazırlıklarını tamamladı.
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında yarın Kasımpaşa
'yı konuk edecek Medipol Başakşehir
, hazırlıklarını tamamladı.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 3. İstanbul
Başakşehir Fatih Terim
Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Abdullah Avcı
yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.
Futbolcuların 5'e 2 oynayarak sürdürdükleri idmanı, koordinasyon çalışmasıyla tamamladığı aktarıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 09:21 Kaynak: AA
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