Son Dakika Haberleri: Medipol Başakşehir, Kasımpaşa Maçına Hazır

Medipol Başakşehir, Kasımpaşa Maçına Hazır

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek Medipol Başakşehir, hazırlıklarını tamamladı.

Medipol Başakşehir, Kasımpaşa Maçına Hazır, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek Medipol Başakşehir, hazırlıklarını tamamladı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.

Futbolcuların 5'e 2 oynayarak sürdürdükleri idmanı, koordinasyon çalışmasıyla tamamladığı aktarıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 09:21 Kaynak: AA

İstanbul, Kasımpaşa, Başakşehir, Spor
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