Medipol Başakşehir-Kasımpaşa Maçından Notlar

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Kasımpaşa
'yı konuk eden Medipol Başakşehir
'in yeni transferi Demba Ba
, maç kadrosunda yer aldı.
Turuncu-lacivertli takımın geçen hafta 2,5 yıllığına kadrosuna kattığı Senegalli golcü, yedekler arasında şans bekledi.
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı
, Kasımpaşa karşısında takımını sahaya, Mert Günok
, Caicara, Mahmut Tekdemir
, Epureanu, Clichy, Emre Belözoğlu
, İrfan Can
Kahveci, Visca, Mossoro, Arda Turan
ve Robinho
ilk 11'iyle sahaya sürdü. Adebayor
kadroda yok
Medipol Başakşehir'de Togolu yıldız golcü Emmanuel Adebayor
maç kadrosunda yer almadı.
Abdullah Avcı, sakatlığı bulunmayan golcü oyuncuya maç kadrosunda yer vermedi.
Tribünler boş kaldı
Medipol Başakşehir ile Kasımpaşa arasında oynanan mücadeleye futbolseverlerin ilgisi az oldu.
Karşılaşmayı yaklaşık 4 bin futbolsever tribünden takip etti.