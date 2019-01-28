Son Dakika Haberleri: Medipol Başakşehir-Kasımpaşa Maçından Notlar

Medipol Başakşehir-Kasımpaşa Maçından Notlar

16 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Kasımpaşa'yı konuk eden Medipol Başakşehir'in yeni transferi Demba Ba, maç kadrosunda yer aldı.

Medipol Başakşehir-Kasımpaşa Maçından Notlar, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Kasımpaşa'yı konuk eden Medipol Başakşehir'in yeni transferi Demba Ba, maç kadrosunda yer aldı.

Turuncu-lacivertli takımın geçen hafta 2,5 yıllığına kadrosuna kattığı Senegalli golcü, yedekler arasında şans bekledi.

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Kasımpaşa karşısında takımını sahaya, Mert Günok, Caicara, Mahmut Tekdemir, Epureanu, Clichy, Emre Belözoğlu, İrfan Can Kahveci, Visca, Mossoro, Arda Turan ve Robinho ilk 11'iyle sahaya sürdü.

Adebayor kadroda yok

Medipol Başakşehir'de Togolu yıldız golcü Emmanuel Adebayor maç kadrosunda yer almadı.

Abdullah Avcı, sakatlığı bulunmayan golcü oyuncuya maç kadrosunda yer vermedi.

Tribünler boş kaldı

Medipol Başakşehir ile Kasımpaşa arasında oynanan mücadeleye futbolseverlerin ilgisi az oldu.

Karşılaşmayı yaklaşık 4 bin futbolsever tribünden takip etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 08:13 Kaynak: AA

Kasımpaşa, Başakşehir, Spor
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