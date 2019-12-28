Medipol Başakşehir-Kasımpaşa maçından notlar - Son Dakika
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Medipol Başakşehir-Kasımpaşa maçından notlar

6 saat önce

Süper Lig'de ilk yarının son maçında Kasımpaşa'yı konuk eden Medipol Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk, ligde son oynadıkları İstikbal Mobilya Kayserispor müsabakasının ilk 11'inde tek değişiklik yaptı.

Medipol Başakşehir-Kasımpaşa maçından notlar, System.String[]

Süper Lig'de ilk yarının son maçında Kasımpaşa'yı konuk eden Medipol Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk, ligde son oynadıkları İstikbal Mobilya Kayserispor müsabakasının ilk 11'inde tek değişiklik yaptı.

Buruk, Kayserispor müsabakasının ilk 11'inde yer alan Mahmut Tekdemir'in yerine Mehmet Topal'a bu mücadelede formayı verdi.

Medipol Başakşehir'de sakatlıkları süren Martin Skrtel, Fredrik Gulbrandsen ve Arda Turan, karşılaşmanın kadrosunda yer almadı.

Mahmut Tekdemir kadroda yok

Medipol Başakşehir'in geçtiğimiz hafta İstikbal Mobilya Kayserispor ile deplasmanda oynadığı mücadelede ilk 11'de sahaya çıkan Mahmut Tekdemir, bu mücadelenin kadrosunda yer almadı.

Mahmut'un, sakatlığı nedeniyle bu mücadelenin kadrosunda yer almadığı belirtildi.

İstikbal Mobilya, Kayserispor, Başakşehir, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 05:34 Kaynak: AA
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