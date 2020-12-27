Medipol Başakşehir, Kasımpaşa'yla berabere kaldı ve galibiyet hasreti 6 maça çıktı - Son Dakika

Medipol Başakşehir, Kasımpaşa'yla berabere kaldı ve galibiyet hasreti 6 maça çıktı

27.12.2020 20:59
Medipol Başakşehir, Kasımpaşa'yla berabere kaldı ve galibiyet hasreti 6 maça çıktı, System.String[]

Süper Lig'in 15. hafta mücadelesinde Başakşehir, sahasında karşılaştığı Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı. 43. dakikada Aytaç Kara'nın kırmızı kart görmesiyle kalan bölümü 10 kişi oynayan Kasımpaşa karşısında beraberliği 90+2. dakikada Visca'nın golüyle kurtaran Başakşehir'in Süper Lig'deki galibiyet hasreti 6 maça çıktı.

Süper Lig'in 15. haftasında Medipol Başakşehir ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 sona erdi.

Başakşehir, 27. dakikada Nacer Chadli ile öne geçti. Yusuf Erdoğan, 36. dakikada skoru eşitleyen golü attı.

43. dakikada Aytaç Kara, Mahmut Tekdemir'e yaptığı faulün ardından ikinci sarı kartını gördü ve oyundan ihraç edildi.

SKRTEL HASTANELİK OLDU

Başakşehir'de Martin Skrtel, 50. dakikada geriye doğru koşarken acı içinde yerde kaldı ve sakatlandı. Skrtel, ambulansla hastaneye götürüldü.

Başakşehir, galibiyet golü için risk alırken ve arka arkaya net fırsatlardan yararlanamazken kalesinde golü gördü. 43. dakikadan itibaren 10 kişi oynayan Kasımpaşa, 85. dakikada Armin Hodzic ile öne geçti. Kasımpaşa, bu gole 90+2. dakikada Edin Visca ile eşitliği sağladı.

BAŞAKŞEHİR'İN HASRETİ 6 MAÇA ÇIKTI

Galibiyet hasreti 6 maça çıkan Başakşehir, puanını 16 yaptı. Kasımpaşa'nın ise galibiyet hasreti 3 maça çıktı ve puanını 19 yaptı.

Başakşehir, bir sonraki lig maçını 2 Ocak 2021 günü Alanyaspor deplasmanında oynayacak. Kasımpaşa ise bir sonraki lig maçını 4 Ocak 2021'de Fenerbahçe'ye karşı evinde oynayacak.

Medipol Başakşehir, Kasımpaşa'yla berabere kaldı ve galibiyet hasreti 6 maça çıktı

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Son Dakika Spor Medipol Başakşehir, Kasımpaşa'yla berabere kaldı ve galibiyet hasreti 6 maça çıktı - Son Dakika Spor


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