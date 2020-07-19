Medipol Başakşehir Kayserispor maçının 66. dakikasında statta elektrik kesintisi yaşanınca oyun... - Son Dakika

Medipol Başakşehir Kayserispor maçının 66. dakikasında statta elektrik kesintisi yaşanınca oyun...

Medipol Başakşehir - Kayserispor maçının 66. dakikasında statta elektrik kesintisi yaşanınca oyun durdu.

Medipol Başakşehir - Kayserispor maçının 66. dakikasında statta elektrik kesintisi yaşanınca oyun durdu. - İSTANBUL

Kayserispor, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 22:33 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Medipol Başakşehir Kayserispor maçının 66. dakikasında statta elektrik kesintisi yaşanınca oyun... - Son Dakika Spor
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Son Dakika

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Beşiktaş, derbi galibiyeti sonrası sosyal medyadan Fenerbahçe'ye gönderme yaptı
00:57
Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Başakşehir'in şampiyonluğunu sahada futbolcularla kutladı
00:52
Konyaspor cephesi, Trabzonspor'un penaltısına sosyal medyadan tepki gösterdi
23:50
Son Dakika: Antalyaspor'a 1-0 mağlup olan Ankaragücü, Süper Lig'den düşen ilk takım oldu
23:00
Parkta yürüyüş yapan 3 kadın, karşılarına çıkan ayı ile selfie çekti
21:50
Yasin Obuz'dan Nisa'ya: Evrim yılansa, sen çıngıraklı yılansın
19:03
Şeyma Subaşı, Elle Türkiye dergisinin yaz sayısının kapak fotoğrafı için poz verdi
17:44
10 ila 19 yaş aralığındaki çocukların koronavirüsü daha çok bulaştırdığı tespit edildi
17:27
İçişleri Bakanlığı, Twitter'da Mehmet Metiner hakkında paylaşım yapan hesabın Bakan Soylu'nun oğluna ait olmadığını açıkladı
17:04
Kuyuda cansız bedenleri bulunan anne ve oğlunu tanıdıkları öldürmüş
17:03
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