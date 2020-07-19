Medipol Başakşehir Kayserispor maçının 66. dakikasında statta elektrik kesintisi yaşanınca oyun...
Medipol Başakşehir - Kayserispor maçının 66. dakikasında statta elektrik kesintisi yaşanınca oyun durdu.
Medipol Başakşehir - Kayserispor maçının 66. dakikasında statta elektrik kesintisi yaşanınca oyun durdu. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 22:33 Kaynak: İHA
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